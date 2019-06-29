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Завтра ожидается до +32

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  • 29.06.2019, 12:20

Жара возвращается.

Преимущественно без осадков и до 32 градусов жары ожидается в Беларуси 30 июня, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла. Днем по стране будет 22-28 градусов выше нуля, по юго-западу Беларуси местами ожидается от 29 до 32 градусов.


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