Путин как альтрайт 1 Михаил Пожарский

29.06.2019, 12:27

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Просто "старый порядок" выглядит как нынешняя Россия. И всегда так выглядел.

После того как Путин втопил за альтрайт и против либерализма, многим кажется, что Путин просто врет - дескать, сам запустил в страну мигрантов, а теперь США за это ругает. На самом деле нет - вовсе не врет. Но здесь требуется пояснение.

Если обобщать совсем грубо и лихо, то существует всего две формы общественного устройства. Первая - это полис (в древности), национальное государство (в эпоху модерна), общество граждан. Это то, что Путин зовет "либерализмом". Второе - империя, "старый порядок", фашизм и нацизм (в 20-ом веке). Это "альтернатива глобализму и либерализму" (что чистая правда - других альтернатив действительно нет).

В первом случае социальной единицей является гражданин. Власть назначается в результате неких формальных процедур, а потому лишена сакральности. Но при этом власть является источником правил, универсальных для всех граждан сообщества. Для этого требуется развитый бюрократический аппарат.

Во втором случае власть куда более безгранична, но при этом далека. Вместо формальных процедур, власть утверждает себя через мистические ритуалы единения правителя с народом - будь то церковная коронация, популистские выступления Гитлера-Муссолини или "прямая линия с президентом". Основная социальная единица при этом - не индивид, а группа. Сельская община, ремесленный цех, сословие, город и т.д. Группы при этом могут пользоваться автономией - многие вопросы решаются внутри, часто путем "прямой демократии". Главное, чтобы не покушались на верховную власть.

Представители этих двух миров считают друг друга злом. В либеральной (либертарианской, гражданской и т.д.) парадигме свобода - это свобода индивида жить как ему хочется, в рамках универсальных законов. И никто, кроме закона, ему не указ - семья, община, цех и остальное. В парадигме имперского консерватизма свобода - это свобода общины жить согласно "традициям", "обычаям" или решениям большинства, пускай даже это большинство хочет жечь ведьм, побивать людей камнями за адюльтер или есть детей на завтрак, обед и ужин.

Когда Путин говорит, что элита западных стран оторвалась от народа - он говорит о представительной демократии, которая что-то там обсуждает в парламенте, вместо "реальных дел". Для него подлинное единение с народом - это мистика "прямой линии" и "опросов ВЦИОМ". Путин зримо присутствует в жизни народа - бабушка может дозвониться в эфир, после чего ей как по волшебству вкрутят лампочку в подъезде. А чем в это время занята Тереза Мэй? То-то же. Трамп еще неплох - он умеет в пламенные речи и площадной катарсис с подданными. Но остальные - далекие от простого народа бюрократы.

Когда Путин говорит о миграции - он осуждает не саму миграцию. Он осуждает универсалистский либеральный подход, в рамках которого разные люди - черные и белые, христиане и мусульмане - вынуждены жить на одних улицах по одним правилам. Он сочувствует фермеру из Техаса т.к. думает, будто тот хотел бы жить в изоляции, в "своей общине", а ему по-соседству селят сирийцев. То ли дело Россия - есть регионы, где по факту шариатское право, есть регионы, где нет - можно жить в "своей культуре". Да и вообще никаких универсальных правил нет. С силовиков за проступки одна вира, со слабовиков - другая. Все как в "Русской правде". Пространство сословной свободы велико - главное на трон не лезь.

Нет, Путин не лжет - он вполне искренний антилиберал и поборник "старого порядка". Просто этот "старый порядок" выглядит как нынешняя Россия. И всегда так выглядел.

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