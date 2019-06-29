Как в Барановичах контролеры ловят «зайцев» 9 29.06.2019, 12:35

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Журналистка провела 7 июня два часа с контролерами.

Статья Екатерины Бубен была опубликована в Intex-press.

К рейду контролеров, который начинается в пятницу, в 14 часов, нас с фотографом просят присоединиться ближе к вечеру: «Тогда самое интересное начинается. Люди возвращаются с работы, к тому же пятница – немало нетрезвых».

Желтый бус, который перевозит контролеров от одной остановки к другой, забирает нас в 18 часов. В салоне 6 контролеров, два работника «Барановичигортранса». Чуть позже к нам присоединяются еще и дружинники. В итоге нас ни много ни мало – 14 человек.

Безбилетники стали более «скользкими»

Остановка «Детский сад №13». Первые два автобуса – полупустые. Их контролеры проверяют буквально за полминуты. И, к моему огорчению, ни одного «зайца». Я была уверена, что безбилетник попадется в первом же автобусе.

– Безбилетных пассажиров становится меньше, поэтому не стоит удивляться, – словно почувствовав мое настроение, говорит Рита Петрова, которая работает контролером почти 10 лет. – Бывают дни, когда за рабочий день не встретишь ни одного пассажира, который не оплатил проезд. А ведь за смену нужно проверить хотя бы 45 автобусов! Лет пять-шесть назад за смену и 15 безбилетников попадались.

Водители всех автобусов, пассажиров которых проверили контролеры, ставят отметку в документах.

Сейчас, отмечают контролеры, безбилетники стали более «скользкими»: стоят у первой двери автобуса, а увидев контролеров, выскакивают и убегают.

И вот к остановке подходит очередной автобус, а в нем – сразу два «зайца». Нетрезвый молодой человек с девушкой сидят в начале автобуса. Завидев контролеров, они начинают смеяться и сразу признаются, что ни талонов, ни проездных у них нет. На просьбу покинуть салон автобуса, спокойно выходят. И пока контролер выписывает им штрафы, смеются. Чему так рады – непонятно.

– Неадекватно на штрафы реагируют, как правило, пьяные пассажиры, – говорит контролер Наталья Герман, когда парочка, по-прежнему смеясь, уходит. – А для некоторых это даже развлечение. К примеру, есть в Барановичах молодой человек, который несколько раз в месяц попадается без талона и всегда молча платит штрафы. Наверное, у него хобби такое – испытать судьбу и проверить, зайдут контролеры в этот раз или нет.

«Замоталась и забыла пробить талон»

Решаем сменить локацию и приезжаем на остановку «Стадион». Выбор на эту остановку пал неспроста: в пятницу иногородние рабочие и студенты спешат на вокзал. Но первым безбилетником оказался… школьник. Его отпускают, но предупреждают, чтобы в следующий раз не забывал брать с собой справку.

– Буквально две недели назад этот парень ехал с другом. К нему вопросов не было, а вот к другу были. Так он его, как мог, защищал. А сейчас, видите, сам в такую же ситуацию попал, – поясняет Андрей Мастиловский, начальник контрольно-ревизорской службы Коммунального транспортного унитарного предприятия «Барановичигортранс».

Следующий автобус – и снова «заяц». Нетрезвый мужчина на ходу бросает «Я к матери в больницу спешу» и пытается обойти контролеров. То, что автобус едет в противоположную от больницы сторону, мужчину не смущает.

Уйти безнаказанным безбилетнику не удается. Его догоняют и выписывают штраф. Самое удивительное, что буквально накануне этот же пассажир также был оштрафован за поездку без проездного документа.

Еще один безбилетный пассажир – женщина среднего возраста – без вопросов готова заплатить штраф на месте. Видно, что ей неловко.

– Ехала, замоталась и совсем забыла пробить талон. Я этого не отрицаю. Мне самой неудобно, что так вышло, – говорит она.

Нужной суммы – 12,75 рубля – у женщины с собой нет. Она звонит супругу и спустя 10 минут тот приносит деньги.

Прямо в объятия милиции

Около 20.00. Переезжаем на остановку «ТЭЦ». Каких-то неординарных случаев я уже не жду: у контролеров и так немаленький «улов».

И действительно, в первых трех автобусах все пассажиры предъявляют свои проездные документы. Я прощаюсь с командой и только собираюсь зайти в «свой» автобус, как слышу крик.

Журналистский интерес побеждает, и я выпрыгиваю обратно на остановку.

– Я штраф платить не буду! Отпустите меня! Вы не имеете права меня задерживать! – кричит молодой человек. – Я вам отдал талон, пробейте его сами!

Оказалось, парень талон не прокомпостировал, но все равно считает, что проезд он оплатил – «талончик ведь есть». Он громко ругается, отказывается показать документы и порывается сбежать. На помощь контролерам приходят милиционеры, которые, увидев происходящее, подошли к остановке. Заметив стражей правопорядка, «заяц» успокаивается и меняет тактику:

– Я готов оплатить штраф, просто документов у меня с собой нет.

Подходит новый автобус, из салона выскакивает мужчина – явно безбилетник – и бежит… прямо в объятия милиционеров.

– У меня талон проверила пожилая женщина, и я выбросил его на остановке, – с ходу придумывает он легенду.

От «зайца» явно несет спиртным. Он улыбается, пытается найти «пожилую женщину», не может вспомнить, в какую урну «выбросил» талон. В итоге платит штраф, желает всем хорошего вечера и, оглядываясь, уходит.

– Подобных ситуаций не избежать. Но для того, чтобы разрешить конфликт и понять, кто прав, а кто виноват, есть видеорегистраторы. В городе работают 37 контролеров, у каждого второго уже есть регистратор, остальные мы постепенно докупаем, – поясняет Андрей Мастиловский. – Раз в несколько дней я просматриваю записи. Это помогает разрешить спорные вопросы. Однажды позвонила женщина и сказала, что ей нагрубила контролер, а на записи – она сама нагрубила нашей сотруднице. Пассажирка приехала в офис, пересмотрела запись вместе со мной, а потом извинилась и ушла.

…Для меня рейд закончился, а для контролеров он продолжался до 23.00. Всего за рейд оштрафовали 24 безбилетника.