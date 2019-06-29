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БАТЭ предупредил своих болельщиков перед игрой в Гливице

  • 29.06.2019, 12:47

Фанатам рекомендуется не надевать никакую атрибутику во время нахождения в городе.

Футбольный клуб БАТЭ на своем сайте опубликовал памятку для болельщиков, которые собираются поддержать команду в выездном матче квалификации Лиги чемпионов в польском городе Гливица. Игра пройдет 17 июля.

Маркетинг борисовского клуба напоминает, что у болельщиков БАТЭ и «Пяста» с 2010 года сложились братские отношения.

Однако, если вы отправляетесь на выезд вне организованной группы, следует помнить: поляки известны преданностью своим футбольным клубам и склонны проявлять нетерпимость к присутствию на родной территории символики и поклонников чужих команд, если их не связывают дружеские отношения на уровне фанатских групп.

БАТЭ рекомендует не надевать никакую атрибутику во время нахождения в каком-либо городе — вплоть до начала матча. И предупреждает, что, кроме болельщиков «Пяста», в Гливице проживает немалое количество враждебных им поклонников «Гурника» из Забже.

Поэтому существует риск возникновения непредвиденных ситуаций, если белорус с атрибутикой БАТЭ зайдет на территорию компактного проживания фанатов «Гурника».

Тем, кто собирается снимать жилье в Гливице, настоятельно рекомендуют воздержаться от районов Sosnica, Labedy, Kopernik, избегайте малых населенных пунктов в Гливицком районе.

Лучше держаться центральной части города. И соблюдать те же правила во время нахождения во всей Силезской агломерации и на территории Польши в целом.

Для тех, кого это все не пугает, производится запись на организованный автобусный тур по маршруту Борисов — Минск — Варшава — Краков — Гливице — Минск — Борисов.

Подробности можно узнать по следующим контактам: телефон (+375 29) 347−09−05 (можно писать на этот номер в Viber) или через группу vk.com/bateontour.

Напомним, что первый матч квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграет против «Пяста» в Беларуси 10 июля.


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