Специалисты назвали причину аномальной жары 2019 года 29.06.2019, 12:53

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Жара в этом году побьет все рекорды.

В 2019 году жителей Земли окажутся в плену у аномальной погоды. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация ООН. Согласно их данным этот год окажется одним из самых жарких. Таким образом пятилетний период с 2015 по 2019 годы побьет рекорд по самым высоким средним температурам воздуха за всю историю наблюдения.

Отмечается, что причиной аномальной жары 2019 года является система из двух областей высокого давления, располагающихся рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой. Об этом пишет Euronews.

По данным специалистов, эти две системы высокого давления блокируют собой южный циклон, который мог бы охладить воздух. Как результат – возникает шлейф горячего воздуха, тянущийся из испанской и африканской пустынь.

Так что нас ожидают частые перемены погоды, температурные рекорды и интенсивные грозы.

К слову, это уже очень легко прослеживается. Так, к примеру, пока многие области Украины страдают от страшных ураганов и дождей, во Франции температура воздуха поднялась выше 40 градусов.

В городке Карпентрас, юг Франции, 28 июня, около 14.00 часов по местному времени температура достигла 44,3 градуса Цельсия. Отмечается, что жара побила исторический рекорд.

Из-за слишком высокой температуры власти приняли решение закрыть четыре тысячи французских школ. Люди в основном прячутся по домам, пытаясь спастись кондиционерами и прохладными напитками.

При этом предыдущий рекорд был установлен более 15 лет назад, 12 августа 2003 года. Температура плюс 44,1 градуса была зафиксирована в коммуне Сен-Кристоль, расположенной к северу от Лазурного Берега.

В свою очередь международная группа ученых прогнозирует аномальную жару по всей Европе этим летом, что может повлечь тысячи смертей в одночасье. По оценкам экспертов, прошлогоднее жаркое лето в Германии вызвало как минимум 1000 лишних смертей.

Однако больше всего жертв – 11 тысяч – было зафиксировано вследствие аномальной жары во Франции в 2003 году.