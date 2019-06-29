В Японии завершил работу саммит G20

В Японии завершил работу саммит G201
- 29.06.2019, 12:55
Лидеры стран "большой двадцатки" смогли прийти к единству мнений о свободной торговле.
Саммит лидеров стран G20 завершился в японском городе Осака. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 29 июня.
"Мы смогли прийти к единству мнений о необходимости продвижения справедливой, свободной торговли без дискриминации", – заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в заключительном слове.
По его словам, глобальная экономика по-прежнему сталкивается с рисками, поскольку сохраняется напряженность в торговле.
Главы государств G20 также обменялись мнениями по вопросам инновационной деятельности и безопасности в сфере информационных технологий.
"Состоялась дискуссия об актуальных направлениях инновационной деятельности, последних тенденциях в развитии цифровой экономики и искусственного интеллекта, трансграничном перемещении данных, обеспечении безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий", – говорится в сообщении.
Также лидеры стран "двадцатки" будут стремиться к полному прекращению выбросов пластиковых отходов в воды Мирового океана к 2050 году, добавил Абэ.
"Нужно соединить требования защиты экологии и экономического роста в один позитивный цикл. Мы будем стремиться до 2050 года свести к нулю загрязнения Мирового океана пластиковыми отходами", – сказал он.
Абэ также отметил, что у лидеров G20 в ходе саммита были крупные расхождения в позициях по вопросам климата.
Нынешний саммит "двадцатки" стал уже 14 в истории и первым, который был организован в Японии.