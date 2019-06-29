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Уровень занятости в экономике Беларуси падает с лета 2011 года

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  • 29.06.2019, 13:04

На крупных и средних предприятиях Беларуси идет массовый отток кадров.

Оптимистичный прогноз чиновников скорее всего не оправдается и в 2019 году, пишет banki24.by. Дело в том, что рабочую силу теряют в первую очередь валообразующие предприятия казенного сектора. Даже по официальным оценкам потери крупнейших компаний к 2030 году составят около 700 тысяч человек. По оперативным оценкам, за январь-май 2019 года наниматели уволили 275,2 тыс. человек. За тот же период на работу было принято 238,9 тыс. человек. Таким образом, каждые 100 уволенных были замещены только 86,8 принятых.

В 2018 году показатели рынка труда были лучше. Тогда коэффициент замещения уволенных принятыми составил 88,3%. Уровень замещения ухудшился на всех территориях, кроме Витебской области.

При этом нигде в Беларуси не наблюдалось 100%-го покрытия оттока кадров. В Минске коэффициент замещения составил 91,6%, в областях от 84% в Могилевской до 87,2% в Витебской.

За 5 месяцев 2019 года крупные и средние предприятия Минска уволили 64,6 тыс. человек, Брестской области – 34,8 тыс., Витебской – 33,8 тыс., Гомельской – 38,2 тыс., Гродненской – 28,9 тыс., Минской – 46,2 тыс., Могилевской – 28,7 тыс. Власти всеми силами стараются сохранить занятость даже на самых неэффективных предприятиях страны.

Поэтому отток кадров за счет ликвидации организаций и сокращения численности персонала относительно невелик – всего 1,4 тыс. человек за январь-май 2019-го. В 2018 году по этой же причине лишились работы 2 тыс. человек. Зато в 2019 году у белорусов почему-то подкачала исполнительская дисциплина. За прогул и другие нарушения были уволены 14,8 тыс. работников против 12,8 тыс. в 2018-м.

В обрабатывающей промышленности за 5 месяцев потеряли работу 46,8 тыс. человек, в сельском хозяйстве – 35,6 тыс., в энергетике – 13,7 тыс., в строительстве – 24,7 тыс., в ритейле – 39,4 тыс., на транспорте – 13,4 тыс., в образовании – 28,3 тыс., в образовании – 18,1 тыс.

Коэффициенты замещения в указанных сферах в 2019 году сложились следующими: обрабатывающая промышленность – 87%, сельское хозяйство – 92,1%, энергетика – 43,5%, строительство – 90%, ритейл – 86,9%, транспорт – 91,6%, образование – 81,4%, здравоохранение – 75,7%.

Наиболее благополучная для работников ситуация наблюдалась в IT-секторе. Там за 5 месяцев 2019 года коэффициент замещения составил аж 153,8%. Айтишники поглотили 1,8 тыс. работников на чистой основе. Практически все они пришли на дополнительно введенные рабочие места.


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