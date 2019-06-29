СМИ: Спецслужбы России готовят новую порцию фейковых новостей о Донбассе 29.06.2019, 13:17

Основными действующими лицами станут семь пленных украинских военнослужащих.

В ближайшее время Российская Федерация готовится осуществить информационную кампанию по дискредитации Украины, в которой собираются использовать украинских военных, попавших недавно в плен на грузовике.

Об этом сообщает "Информационное сопротивление".

"По оперативным данным группы ИС спецслужбами РФ планируется новая пропагандистская информационная кампания по дискредитации Украины. Так, в ближайшие дни в так называемую "ДНР" должны прибыть представители одного из российских федеральных каналов, чтобы снять большой сюжет о "преступлениях ВС Украины против мирного населения "ДНР", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основными действующими лицами данного сюжета станут семь украинских военнослужащих, передвигавшихся в штаб подразделения на грузовом автомобиле, водитель которого отклонился от маршрута и завез военных на временно оккупированную территорию. Там они были задержаны представителями вооруженных формирований Российской Федерации.

"На данный момент наших военных удерживают в Макеевском СИЗО, где с ними "работают" представители российских спецслужб, оказывая на них психологическое давление. Пленным розданы для заучивания специально подготовленные тексты, которые они должны будут озвучить на камеры российского пропагандистского канала. Интересная деталь – местных колаборантов, перешедших на службу оккупантам в "органы безопасности лднр", к пленникам не подпускают на пушечный выстрел", - сообщают в ИС.

По информации ИС, российская пропаганда представит свою версию событий, по которой "украинская ДРГ", в составе восьми человек, по приказу командования ООС направлялась на временно оккупированную территорию для проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры (водоснабжения, электрических сетей и т.д.). Но благодаря бдительности "разведки и контрразведки "днр", была захвачена в плен в момент перехода линии разграничения. По замыслу информационной провокации пленные военнослужащие должны будут рассказать и подтвердить (понятно, что под угрозой жизни) эту российскую пропагандистскую версию событий. Также будут сфабрикованы документальные доказательства.

Как напоминает ИС, водитель грузовика, который попал в плен, на днях был освобождён из плена "в результате договоренностей одного из кандидатов в депутаты ВР с его кумом В.Путиным". По сообщению украинских СМИ, жена одного из пленников обвинила данного военнослужащего в том, что он способствовал попаданию ее мужа и товарищей в плен, отмечает ИС.

Напомним, 22 мая восемь украинских военнослужащих попали в плен к пророссийским боевикам в районе населенного пункта Новотроицкое. Бойцы ехали на грузовике на сверку оружия в одно из подразделений.

В четверг, 27 июня, Виктор Медведчук без ведома президента Украины Владимира Зеленского провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиным и ОРЛО Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев.