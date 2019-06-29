Как тренировать мозг: 8 полезных практик 1 29.06.2019, 13:29

Ясный ум, хорошая память, скорость и оригинальность мышления сегодня востребованы и хорошо оплачиваются.

Хочешь быть в топе – тренируй мозг, ведь высокий IQ, как и крепкие мышцы, – результат регулярных нагрузок. Вопрос в том, что, как и когда стоит тренировать, пишут Рубежи здоровья.

Творчество. Рисование, фотография, сочинение стихов мягко и эффективно стимулируют мозговую деятельность. Подтверждает этот факт и компания «Дженерал Моторс», которая отправляет своих лучших менеджеров на курсы по теории искусства. Вернувшись, они генерируют блестящие идеи и сполна окупают затраты.

Медитация. Эффективность работы мозга зависит от способности «избавиться от жвачки для ума» и сосредоточиться на основном. Основными техниками расслабления и концентрации считаются медитации, молитвы и мантры. Они избавляют человека от потока мыслей и бесконтрольной умственной активности.

Физический труд. Если возникли трудности с принятием решения – возможно, ваш мозг устал и требует хотя бы кратковременного отдыха. Лучший релакс для обоих полушарий – физические нагрузки. После или во время прополки грядок или уборки до идеального блеска квартиры в голову часто приходят правильные решения.

«Бродилки» и стихи. Мужчины лучше справляются с пространственными задачками, используя логику, женщины – со словесными тестами. Этим объясняется пристрастие сильного пола к компьютерным «бродилкам» и «стрелялкам». Женщины предпочитают чтение и написание стихов. Обоим полам полезно было бы поменяться занятиями: дамам в качестве нейрогимнастики пространственные компьютерные игры пригодились бы больше. По аналогии, сильному полу для сохранения вербального интеллекта хорошо бы начать читать стихи.

Рукоделие. Вышивка крестиком и плетение кружев сродни задачкам на уроках геометрии – отлично развивают столь недостающее женщинам пространственное мышление.

Движение. Много сидишь – плохо соображаешь. Это правда. Прогулки в быстром темпе по 20–30 минут в день помогают эффективней шевелить извилинами.

Ноотропы. Изначально повышение уровня IQ не было главной задачей создателей нейрометаболических стимуляторов. Биохимики придумали пирацетам для стимуляции мышления умственно отсталых детей, лечения повреждений мозга и болезни Альцгеймера. Но, как это часто бывает, экспериментируя, ученые заметили «побочный эффект» – активизацию интеллекта у здоровых людей. Чудо вполне объяснимо с точки зрения биохимии: ноотропы увеличивают снабжение мозга кровью, глюкозой и кислородом, налаживают связи между разными отделами, улучшают память и концентрацию внимания.

Кроссворды, иностранные языки, секс. Любые умственные практики помогают если не усилить, то хотя бы сохранить интеллект. Самые простые тренировки – кроссворды и судоку, а более сложные – изучение иностранных языков и шахматы. А еще занятия любовью. Они повышают содержание в крови гормона окситоцина, который на гормональном уровне стимулирует мозг к поиску неординарных решений. А серотонин, обязательный спутник ощущения удовольствия, улучшает креативное и логическое мышление.