Как ЖКХ «благоустраивает» дворы 29.06.2019, 13:39

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

После прокладки труб инвалиды-колясочники не могут проехать по двору в Барановичах.

В редакцию intex-press.by обратились жители дома №8 на улице Холостякова. Недавно их двор перекопали, чтобы проложить трубы, но после завершения работ вместо снятого асфальта там появилась асфальтная крошка. Теперь два жителя с инвалидностью оказались в трудной ситуации: колеса их колясок вязнут в этой крошке.

Владимир Жилинский, инвалид I группы, рассказывает, что около двух недель назад во дворе дома сняли старый асфальт, чтобы проложить трубы к службе уличного освещения ЖКХ.

– Нам обещали, что, когда трубы проложат, наш двор заасфальтируют. А что в итоге? Привезли самосвал камней, высыпали, лопатами разровняли – и все. Говорят, что это конечный вариант. Но как нам теперь быть? – задается вопросом Владимир.

Колеса его инвалидной коляски застревают между камней и пробуксовывают. Теперь преодолеть участок дороги до асфальта мужчина самостоятельно не может, как и выехать со двора с другой стороны: там инвалидная коляска упирается в бордюр.

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Поддерживают Владимира и другие жители дома. Родственники другого инвалида-колясочника также возмущены таким «асфальтированием»:

– Раньше у нас хоть какой-то асфальт был. По нему проехать можно было. А сейчас что? Мало того, что эти камни налипают на колеса, так ведь и пробить колеса коляски могут. А что будет, когда пойдут дожди и эту дорогу начнет размывать, даже подумать страшно.

Асфальта не будет

В службе уличного освещения ЖКХ, которая и облагораживала территорию после прокладки труб, слова горожан отрицают.

– Заасфальтированного двора там не было. Если и был асфальт, то только небольшими участками. А в основном – песок и гравий, – рассказали в Барановичском городском ЖКХ.

После завершения работ двор дома №8 на улице Холостякова сразу начали благоустраивать – засыпали фрезератом (асфальтной крошкой). В ближайшее время обустроят газон. Выполнять сплошное асфальтирование там не планируется.

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Сколько времени придется ждать инвалидам-колясочникам, пока фрезерат плотно утрамбуется, и не размоют ли его осенние ливни, неизвестно.