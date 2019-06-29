Артем Концевой провел 500-й матч на высшем уровне 1 29.06.2019, 13:46

Футболист вошел в Клуб Сергея Алейникова.

Выйдя на замену в выездном матче против столичного "Торпедо" (3:0), 36-летний защитник "Немана" Артем Концевой довел до 500 число своих матчей, сыгранных на высшем уровне, и вступил в престижный Клуб Сергея Алейникова, учрежденный "Прессболом".

Ветеран гродненского клуба стал его 22-м членом. А лидируют в списке самых играющих белорусских футболистов всех времен Александр Глеб — 717 поединков высшей категории, Александр Юревич — 709, Дмитрий Лихтарович — 631, Сергей Гуренко — 614, Роман Василюк — 595. Попутно отметим, что ближайшими кандидатами на пополнение Клуба Сергея Алейникова являются Станислав Драгун — 485 игр и Сергей Корниленко — 479.

Что касается Концевого, то Артем провел 333 матча в рамках чемпионатов Беларуси, 42 — Кубка нашей страны, 32 — молодежной сборной Беларуси, 28 — чемпионатов зарубежных стран, 22 — Лиги чемпионов, 16 — Лиги Европы (Кубка УЕФА), по 10 — национальной сборной Беларуси и Кубка Интертото, 3 — Суперкубка Беларуси, 2 — Кубка Беларуси и олимпийской сборной нашей страны.

Напомним, Концевой является еще и членом Клуба белорусских бомбардиров. На его счету 136 голов на высшем уровне (7-е место).