Против адвоката главного инженера МЗКТ возбуждено уголовное дело 5 29.06.2019, 14:16

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Его обвиняют в «разглашении данных».

Один из защитников Андрея Головача стал фигурантом уголовного дела по ст. 407 УК «Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания».

По информации tut.by, данное уголовное дело появилось месяц назад. Как раз в это время в суде Первомайского района Минска начался процесс по делу главного инженера МЗКТ, которого обвиняют в получении взяток на сумму в 192 200 долларов и 35 тысяч евро. По версии следствия, эти события происходили с 2008 года по 2015-й.

В этот процесс один из его защитников не вступил, хотя раньше представлял интересы Головача. В феврале 2018 года главному инженеру МЗКТ был вынесен оправдательный приговор, но он тут же был задержан по подозрению в очередном коррупционном преступлении.

— В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 407 (Умышленное разглашение данных предварительного следствия лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана по результатам расследования, — прокомментировал Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета.

Санкция статьи предусматривает штраф или арест.

Напомним, Андрей Головач пятый год находится за решеткой. Его случай даже опытные адвокаты называют уникальным и не помнят подобных историй, когда бы еще человек содержался в СИЗО столько времени. В феврале 2018 года суд Фрунзенского района Минска оправдал главного инженера по обвинению в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей, Верховный суд оставил оправдательный приговор в силе.

Ни по одному из уголовных дел главный инженер МЗКТ вину не признает. За месяц процесса в суде Первомайского района Минска взяткодатели так и не появились. Они находятся в России и Канаде.