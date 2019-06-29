Фотофакт: Мост из травы в стране инков 29.06.2019, 14:24

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Фото: JORDI BUSQUE

Каждый год его плетут заново.

Каждый год в июне последний действующий веревочный мост инков в Перу демонтируется, создается заново и вновь перебрасывается через реку Апуримак в регионе Куско, передает BBC.

Мост Кесвачака был сплетен вручную почти 600 лет назад и когда-то был частью транспортной сети, связывающей наиболее важные города империи инков. В 2013 году он вошел в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Традиция обновления моста передается из поколения в поколение. В этой работе участвует каждый взрослый житель местной коммуны.

Фото: JORDI BUSQUE

Согласно устоявшимся правилам, над починкой самого моста могут работать исключительно мужчины. Женщины же сидят на верхних участках ущелья и плетут небольшие веревки.

Фото: JORDI BUSQUE

В первый день реконструкции люди собираются вокруг старого моста и связывают несколько маленьких веревок в одну большую. Основу моста составляют шесть массивных трехслойных веревок толщиной примерно в 30 см, каждая из которых состоит из 120 тонких веревок.

Фото: JORDI BUSQUE

Каждая семья должна сплести двухслойную веревеку определенной длины, используя морозоустойчивую траву под названием "койя ичи". Для придания траве большей гибкости ее сначала отбивают круглыми камнями, а потом замачивают в воде.

Фото: JORDI BUSQUE

Пока все работают, несколько сельских жителей готовят еду в дровяных печах, которые приносят из деревень. Курица, жареная морская свинка и форель из реки Апуримак - самые популярные местные блюда, которые обычно подаются с местным картофелем разных цветов и размеров.

Старый мост обрубается и просто спускается по течению реки. Поскольку он сделан из травы, то быстро сгнивает в холодной воде.

Фото: JORDI BUSQUE

Четыре из шести толстых веревок станут пешеходной частью моста, а оставшиеся две - его перилами. Все шесть веревок крепко привязаны к массивным каменным опорам по обе стороны каньона. Большая часть дня уходит на то, чтобы натянуть веревки до нужного уровня.

Фото: JORDI BUSQUE

На третий день группа людей, не боящихся высоты, проходит по мосту и привязывает меленькие веревки от перил к пешеходной части. Получается своеобразный забор, предотвращающий падение с моста.

Фото: JORDI BUSQUE

Во всем процессе не используется никаких современных материалов, инструментов или механизмов - только трава и мужская сила.

Фото: JORDI BUSQUE

Реконструкция моста Кесвачака происходит раз в год и завершается на четвертый день музыкально-гастрономическим праздником, который всегда приходится на второе воскресенье июня.