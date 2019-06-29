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Во Франции жара побила исторический рекорд

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  • 29.06.2019, 14:31
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Температура воздуха превысила +45 °C.

28 июня метеорологическая служба Meteo France зафиксировала в южном городе Галларг-ле-Монтюе самую высокую температуру в истории Франции. Об этом сообщается на сайте службы.

Термометры зафиксировали температуру на уровне +45,9 °C.

Предыдущий абсолютный температурный рекорд на юге Франции был зафиксирован в августе 2003 года в городах Монпелье и Ним, тогда температура воздуха поднялась до +44,1 °C.

В связи с аномальной жарой метеорологическая служба объявила красный уровень опасности в четырех департаментах страны – Воклюз, Гар, Эро, Буше-дю-Рон. Почти во всех других регионах страны объявлен оранжевый уровень климатической угрозы.

Euronews сообщает, что вместе с Францией синоптики Испании также ввели красный уровень тревоги. Там температура воздуха колеблется в районе +41 °C.

В Испании от теплового удара скончались подросток и 80-летний мужчина, пишет AccuWeather.


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