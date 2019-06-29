Министерство обороны не дорабатывает Виктор Малишевский

29.06.2019, 14:46

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Виктор Малишевский

И вот почему.

Если поступаешь после колледжа в вуз - придется сначала отслужить в армии.

Отслужил - поступил в вуз - и захотел зачем-то в магистратуру - отслужи в армии ещё год, камон!

Отслужил, закончил магистратуру и - добро пожаловать в армию, парень (ну, ты же хочешь в аспирантуру?).

Тогда в аспирантуре будет учиться именно тот, кто на самом деле хочет связать свою судьбу с армией. Вот! Это проект закона.

Виктор Малишевский,Фейсбук