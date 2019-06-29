В Барановичах мужчина выпал из окна и пролежал незамеченным полчаса 4 29.06.2019, 15:20

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Молодой человек упал с третьего этажа.

Об этом сообщается на Instagram-странице chp_baranovichi. Человек пролежал более получаса на улице, пока его заметили прохожие.

С различными травмами и переломами его увезли в больницу. Обстоятельства произошедшего – устанавливаются.

«Примерно в 6:00 утра, из окна дома по улице Строителей в Барановичах, с третьего этажа выпал молодой мужчина. Мужчина пролежал более получаса на улице, пока его заметили прохожие.С различными травмами и переломами пострадавшего забрала скорая. Был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения, выпал случайно или преднамеренно - выяснить не удалось», - говорится в сообщении.