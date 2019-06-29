Что изменится для белорусов с понедельника 4 29.06.2019, 15:35

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Несколько «сюрпризов» июля.

Подорожает сотовая связь, увеличатся пенсии военных, школьники станут платить за проезд в городских автобусах… «Кур'ер» сделал обзор, что ещё изменится в Беларуси в июле.

Подорожает сотовая связь

МТС повысит тарифы на основные услуги сотовой связи на 4,3% к уровню текущих тарифов с 1 июля. velcom|A1 также проинформировал о повышении стоимости услуг с 1 июля. На сайте компании сообщается, что увеличение стоимости большинства тарифных опций не превысило 4,3%.

Больше придeтся платить за «коммуналку»

В июле при оплате ЖКУ придётся заплатить больше, с учётом того, что с 1 июня повысили субсидируемые тарифы на отопление и обогрев воды (с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал). Экономически обоснованный тариф остался прежним (88,99 рубля за 1 Гкал). Это укладывается в рамки планового повышения тарифов на ЖКУ в пределах $ 5.

Платный проезд для школьников

С 1 июля перестанет действовать льгота на бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. Ограничение продлится до 1 сентября, пока дети снова не пойдут на занятия.

Станет дороже книга замечаний и предложений

С 1 июля поднимется цена на книгу замечаний и предложений, которая должна быть у организаций и индивидуальных предпринимателей. Теперь она стоит 5,5 рубля (было — 4 рубля).

Увеличиваются пенсии военных

С 1 июля произведут перерасчёт размеров пенсий военным пенсионерам. Повышение выплат составит около 5,5%. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Минобороны. Это связано с отменой корректирующих коэффициентов, которые были в 2017 году введены президентским указом «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан».

Подорожают сигареты

С 1 июля вырастут цены на некоторые марки сигарет. Подорожание составит в среднем от 1 до 10 копеек. Повысят цены Гродненская табачная фабрика «Неман», компания «Табак-инвест» и «Беларусьторг».