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Как 35 лет тому назад открывали минское метро

  • 29.06.2019, 15:53

Редкие фото.

Минскому метро исполняется 35 лет. О малоизвестных фактах, связанных с открытием подземки, агентству «Минск-Новости» рассказал непосредственный участник тех событий Григорий Тишкевич.

В конце июня 1984 г., в преддверии 40-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, началось регулярное движение электропоездов по 1-й линии метро. Участок состоял из восьми станций — от «Института культуры» до «Московской». Во многих источниках днем открытия нашего метро называют 30 июня 1984-го, на самом деле это произошло днем раньше.

Фото:nn.by

В пятницу, 29 июня, на «Площади Ленина» состоялись митинг и торжественная церемония открытия. После торжественной части в метро стали впускать всех желающих. Проезд в тот день был бесплатным, а подземка работала до ночи. С утра 30 июня началось регулярное движение поездов за плату. Жетонов и проездных на метро тогда не было (они появились лишь в 1992-м). Чтобы получить пятаки, пассажиры могли разменять 10-, 15-, 20-копеечные монеты в специальных автоматах, стоящих в вестибюлях станций. Старшие кассиры в течение дня заправляли эти аппараты пятикопеечными монетами.

Фото:nn.by

Григорий Тишкевич курировал строительство минского метро с 1970-х, когда работал главным инженером главного архитектурно-планировочного управления горисполкома. Продолжил заниматься большой стройкой и в 1979-м, когда стал заместителем председателя Мингорисполкома.

Фото:nn.by

До сих пор хранит документы и фотографии, помнит многие подробности.

— Минское метро запустили раньше, чем планировалось вначале, — рассказывает Григорий Васильевич. — Наша подземка была 9-й по счету в СССР. Почти во всех городах даты открытия назначались ближе к концу года, на 7 ноября. Только в Харькове метрополитен ввели в эксплуатацию в августе, ко Дню освобождения города. Петр Миронович Машеров как-то высказал мнение, что хорошо бы и в Минске обеспечить пуск к 40-летию освобождения. Но решалось все в Москве: Госплан выделял средства, многое зависело от Главтоннельметростроя, Главметрополитена, министерств транспортного строительства и путей сообщения. Тогда вообще трудно было рассчитывать на завершение крупных объектов в середине года. Мы пригласили некоторых руководителей этих ведомств в гости, пообщались с ними, рассказали, сколь важна такая дата для жителей страны. И уже в 1980-м на беседе у Машерова было решено: пуск должен состояться к 3 июля 1984 года.

Столичные предприятия должны были оказывать строящемуся метрополитену шефскую помощь. За каждой из восьми станций закрепили район, девятый район — Заводской — курировал строительство депо.

Фото:nn.by

В июне 1983-го начальником Минского метрополитена был назначен Павел Митасов, возглавлявший до этого Минское отделение Белорусской железной дороги.

Кстати, Г. Тишкевич опровергает слухи, что после гибели П. М. Машерова (это произошло в октябре 1980-го) сооружение минской подземки собирались остановить. По утверждению собеседника, никаких оснований у этих домыслов не было.

Фото:nn.by

Но некоторые руководители высшего ранга все же сомневались, что строители и эксплуатационники успеют к сроку. Например, председатель Совета Министров В. И. Бровиков был уверен, что, как это было во многих других городах, после официального открытия обкатка будет проходить еще месяц-два. И очень удивился, когда я сказал ему, что 29 июня состоится торжественное открытие, а 30-го начнется регулярное движение.

Фото:nn.by

Приглашенных на открытие гостей было несколько сотен. В пригласительных билетах указали номера вагонов, в которых они должны были ехать.

Фото:nn.by

Потом первый поезд тронулся в сторону ст. м. «Московская». Почетные пассажиры выходили на станциях, осматривали их и снова отправлялись в путь.

Фото:nn.by
Фото:nn.by

Проехав туда и обратно, они покинули подземку, а двери метро открыли для обычных пассажиров.

Кроме фотографий и других документов у Г. Тишкевича сохранилась схема Минского метрополитена, разработанная еще в 1980 г.

Фото:nn.by

На старой схеме можно заметить еще и ст. м. «Комсомольская», которую предлагали построить между «Октябрьской» и «Площадью Ленина». Но из-за маленького расстояния между станциями решили ее не возводить.


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