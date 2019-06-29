Отдых на море: названы самые бюджетные варианты 29.06.2019, 16:06

Сезон отпусков уже в разгаре.

Кто-то позаботился о своем отдыхе заранее. А кто-то продумывает его сейчас. Ведь сезон отпусков длится до конца сентября. Mediabrest.by узнал, какие варианты бюджетного отдыха существуют сейчас, сколько удастся сэкономить, если успеть в ближайшее время забронировать тур на сентябрь и почему «горящая» путевка может оказаться не столь выгодной, как кажется на первый взгляд.

Раннее бронирование – значительная экономия

Еще зимой большинство операторов дают старт раннему бронированию на туры. И уже не секрет, что это наиболее выгодный вариант как по цене, так и по выбору отелей. Отелям нужны оборотные средства, чтобы они могли вкладывать их перед сезоном. Поэтому они снижают цены при раннем бронировании. И в это время перед туристами открывается широкое разнообразие вариантов по выгодной стоимости.

- К разгару сезона ряд сильных и брендовых отелей уходят в «стоп», потому что свободных мест на самые востребованные периоды в них уже просто нет. К сожалению, те, кто сейчас будет планировать свой отдых на ближайшее время, уже проигрывают в цене тем, кто бронировал отдых заранее. Причем проигрывают на 20-30% от нынешней стоимости тура. Поэтому если вы планируете поехать на море в августе-сентябре, начинать выбирать тур следует уже сейчас, - рекомендует директор брестского филиала туристической компании «Алатан Тур» Николай Редьков.

Сегодня тоже существуют хорошие варианты по приемлемой цене даже в разгар сезона. В хорошем соотношении цена/качество предлагаются отели на курортах в таких странах как Турция, Египет, Тунис, Болгария, Черногория. Вторая группа стран - Греция, Испания, Италия, Португалия, остров Кипр, Тенерифе (Канарские острова) - рассчитывает на туристов с более высокими доходами. Относительные новички туристического рынка (Албания, Грузия) занимают промежуточную позицию с точки зрения привлекательности. Особенность сезона-2019 в том, что ценник отдыха вылетами из городов Беларуси и из Бреста, в частности, максимально приближен к бюджету вылетами из городов Польши, Украины, России и стран Балтии.

В тройке лидеров по предпочтениям брестчан и туристов из других стран - Турция, Египет, Тунис. Сезон комфортного отдыха там стартует с 10 мая и длится по 20 сентября, включительно. В Болгарии и Черногории время отдыха с комфортной погодой начинается с 10 июня и длится по 10 сентября. Вторая группа стран, а также Албания, Грузия и черноморская Украина «гарантирует» погоду в период с 10 июня по 10 сентября. Рассмотрим популярные направление в отдельности. Критерии: цена, качество, «подводные камни». Отметим, что в каждом случае будет указана цена путевки на начало июля с вылетом из Бреста, что означает, что никаких дополнительных затрат на трансфер до аэропортов Киева, Варшавы, Львова, Москвы.

ТУРЦИЯ – от 950 евро на двоих на 10 ночей

Эта страна пока лидер мирового уровня по темпам развития туризма, по уровню сервиса и соотношению цена/качества. Именно Турция в свое время впервые предложила и массово реализовала систему «все включено». В указанную стоимость тура входит проживание, питание, напитки, включая спиртное. В отеле есть свои развлечения с бассейном, аквапарками и различными шоу от аниматоров. За символическую плату – 5 евро – можно посетить дискотеку в соседнем 5-звездочном отеле, например.

Турецкие курорты цепочкой располагаются вдоль западного и юго-восточного побережья Средиземного моря. Уникален климат, восхитителен ландшафт, а береговая линия свободна от промышленных предприятий.

ЕГИПЕТ – от 1230 USD на двоих на 10 ночей

По соотношению цена/качество Египет остается пока лидером среди курортных направлений, которые выбирают брестчане. В этой стране отели работают по системе «все включено». А это означает, что вы полностью будете обеспечены едой, напитками – и все в неограниченном количестве. В крепких и проверенных временем отелях часто проводятся развлекательные представления, концерты, дискотеки. Дополнительные деньги разве что пригодятся на экскурсии, сувениры и шоппинг.

Постоянный вопросом, которые задаются те, кто впервые выбирает Египет, куда лучше лететь – в Хургаду или Шарм-эль-Шейх?

Климат, условия проживания, питание – на двух курортах одинаковые. Главное отличие между ними – характер побережья Красного моря. В Хургаде песчаные пляжи и пологий песчаный вход в море – то, что подходит для плохо плавающих людей и для семей с детками. В Шарм-эль-Шейхе вдоль берега тянутся кораллы, которые по закону запрещено трогать. Поэтому, чтобы была возможность искупаться в море, хотельеры строят понтоны, которые тянутся по воде до окончания коралловой зоны. Иногда – на сотню-другую метров от берега. И там уже и глубина моря начинается от 5 метров. Поэтому этот курорт выбирают те, кто хорошо плавает. Есть различия между Хургадой и Шармом в экскурсионных возможностях. Выбрав Хургаду, можно посетить столицу Египта Каир с ее известными на весь мир пирамидами, побывать в древнем городе Луксор. Гости Шарма могут в первую очередь посетить Израиль со всеми святынями исторической части его столицы. Стоимость экскурсии – $130-135 в формате «все включено». И это совершенно приемлемая цена с учетом того, что Израиль – страна дорогая.

Также тем, кто выбирает между Хургадой и Шармом следует учитывать, что гости Хургады уплачивают по прилету визовый сбор ($25 c человека независимо от возраста), а туристы, прибывшие в регион Шарм-эль-Шейх от данной оплаты освобождены.

ТУНИС - $1400 на 10 ночей на двоих

Для тех, кто уже насытился Египтом и Турцией, появилась возможность разнообразить свой отдых поездкой в Тунис. Более 5 лет из-за политических волнений и революций на севере Африки практически была парализована работа и развитие курортов Туниса. Страна оправилась от военных и политических потрясений и готова предложить туристам добротный, познавательный, безопасный и качественный отдых.

Так же как в Египте и в Турции, в Тунисе не придется тратиться на питание и напитки: указанная путевка уже в сочетании с популярной опцией «все включено». Тунис не может похвастаться такими уникальными историческими памятниками как Египет или Турция. Однако, страна нашла альтернативу во многих других природных достопримечательностях, в том числе, связанных со Средиземным морем.

БОЛГАРИЯ – 1350 евро на двоих на 10 дней + виза

Страна находится на берегу Черного моря. В указанную сумму входит перелет, питание, проживание, напитки. Страна ориентирована на общий мировой тренд: «все включено». Однако, такую схему обслуживания в Болгарии предлагают далеко не все отели. Тем же, кто планирует поездку в эту страну следует знать, что обладателям многократного Шенгена – Болгария дает безвизовый «зеленый свет», а тем, кто не решил эту проблему заранее следует позаботиться об открытии Болгарской национальной визы. Ее стоимость – 65 евро на человека. Для детей до 12 лет – бесплатно.

Скучать на отдыхе в Болгарии не придется: вечерний досуг на любой вкус, активности на воде, национальные и гурман-шоу, которые компенсируют скромность сохранившегося исторического наследия страны. Болгария – отличный вариант для бюджетного семейного отдыха. Из минусов - погодный фактор: нет изнуряющей жары, но переменчивость и капризы погоды имеют место даже в разгар сезона. Пляжи и вход в море – песчаные пологие, идеальные, но удобства на них (зонты, лежаки) – за отдельную плату. Территории отелей – компактные, а сервис – бюджетный. Независимые эксперты в лице объективных и видавших виды туристов отмечают: при сопоставимых ценах на пике сезона Болгария справедливо и объективно занимает третью позицию в рейтинге лидеров.

ЧЕРНОГОРИЯ – 1500 евро на двоих на 10 дней (питание – завтраки)

Курорты этой страны располагается на Адриатической части Средиземного моря. В указанную стоимость входит отдых с программой «завтрак» или «завтрак-ужин». Преимущество Черногории заключается в том, что здесь есть множество предложений по оздоровлению благодаря уникальным природным богатствам. Бесспорна красота природы Черногории и памятники христианского наследия. Однако чем ближе разгар сезона – тем выше стоимость отдыха в этой стране. А все потому, что страна небольшая и прирост мест в регионах отстает от спроса. Единичные отели в Черногории предлагают вариант «все включено». Кухня – отличная. Но дневной бюджет питания в курортных зонах страны на уровне 25 – 30 евро, если вы не планируете тотально экономить на отдыхе. Прибавьте эту сумму к стоимости тура и наслаждайтесь отпуском.

УКРАИНА - от 300 евро (автобусный тур)

Конечно же отдых пятью странами-фаворитами (пусть даже и лидерами) не ограничивается. Многие белорусы выбирают отдых на черноморском побережье Украины. Дешево и сердито. Но нужно быть готовым к переезду, границе, дорожным неудобствам, бюджетному проживанию и питанию. И с учетом экологической ситуации Черного моря стоит готовиться к возможным «сюрпризам». Буквально в начале этого месяца многие туристы публиковали в интернете фотографии из Одессы, где отчетливо видна зеленая вода моря. Это временное явление. Но на какой период или когда вода снова поменяет цвет – тут прогнозы никто дать не может. Важно эти детали обговаривать с туроператором.