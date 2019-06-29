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В ЕС запустили платежную систему для торговли с Ираном в обход санкций США

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  • 29.06.2019, 16:08

Уже обрабатываются первые операции.

Франция, Германия и Великобритания заявили о запуске платежной системы INSTEX, которая позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС, об этом стало известно в ходе заседания группы стран-подписантов соглашения с Ираном.

"Франция, Германия и Великобритания проинформировали участников о том, что INSTEX является оперативным и доступным для всех государств-членов ЕС и первые операции обрабатываются .... Они подтвердили, что некоторые страны-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX как акционеров, специального назначения, направленного на облегчение законного бизнеса с Ираном. Они также работают над открытием INSTEX для экономических операторов из третьих стран", - говорится в заявлении европейской службы.

Напомним, в мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном, вернув против него санкции. Однако в ЕС продолжают выполнять соглашение с Ираном. В частности, в январе Франция, Германия и Великобритания заявили о начале работы над платежной системой, которая позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США.


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