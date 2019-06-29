Кто-кто от народа оторвался? Роман Попков, kasparov.ru

29.06.2019, 16:30

Роман Попков

Вот правда, чья б корова мычала.

«Правящие элиты на Западе оторвались от народа», - говорит в интервью Financial Times правитель России Путин.

Которого охраняет армия ФСО. Ради проезда которого перекрывают проспекты. Который живет во дворцах-крепостях. Семейная жизнь которого тотально засекречена. Который ни разу не участвовал в дебатах за всю свою политическую карьеру.

Президент, не умеющий толком пользоваться интернетом, черпающий информацию о жизни страны из бумажек, которые ему лакеи на стол кладут.

Президент, при правлении которого реальную власть над страной имеет ограниченный круг бывших и действующих офицеров спецслужб.

«Оторвались» на Западе элиты от народа, представьте себе.

* * *

При Путине в Россию миллионы мигрантов въехали, и россияне же с ними душа в душу живут, да? Как он задолбал своими бесконечными "телегами" про нелегальную миграцию на Западе, вот правда, чья б корова мычала.

Роман Попков, kasparov.ru