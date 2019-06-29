«Мы заставили чиновницу взять в руки Конституцию» 3 29.06.2019, 16:42

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Мария Тарасенко

Известная своей борьбой с «тунеядским» декретом гомельчанка Мария Тарасенко судится с чиновниками.

28 июня в суде Кормянского района рассмотрена жалоба гомельской активистки Марии Тарасенко по запрету мирной акции протеста против «тунеядского декрета». Главный специалист отдела организационно-кадровой работы местного райисполкома Татьяна Веркеенко в суд явилась с книжечкой белорусской Конституции, пишет «Гомельская весна».

Однако, Конституция не помогла чиновнице защитить права конкретной женщины, она просила суд отказать в жалобе, так как «по месту заявленного шествия находятся здания районного ОВД, учреждение образования и газоснабжающая организация, вблизи которых проведение массовых мероприятий категорически запрещено».

В это время на главной площади райцентра около 50 человек, в основном молодежь под громкую музыку проводили тренировку к 3 июля. В открытое окно судебного процесса доносились звуки попсы. На вопрос Марии: «Нам закон, а вам все?» специалист-идеолог стала повторять: «А вы знаете, какой это праздник, какой это праздник..?».

Известная своей борьбой с «тунеядским» декретом гомельчанка Мария Тарасенко на уходящей неделе участвовала в шести судебных заседаниях и нигде, следом за чиновниками белорусская Фемида ее не поддержала. В частности, так произошло в Жлобине, Лельчицах, Калинковичах, Чечерске и Корме. В Калинковичах местная вертикаль суд вообще проигнорировала. Судья провела заседание в их отсутствие и без судейской мантии. – «Ввиду экстремальных температур нам разрешено проводить заседания без мантий», - пояснила гражданский наряд в процессе судья.

Правозащитник Леонид Судаленко подчеркивает важность проводимой инициативы и заявляет, что любой большой путь всегда начинается с малого.

«Самой большой проблемой белорусского правосудия является отсутствие знаний и практики у судей общей юрисдикции по делам, связанными с реализацией гражданами своих прав. И тот факт, что мы заставили чиновницу в Корме взять в руки Конституцию, я называю первым шагом на пути к пониманию самой сути прав человека», - прокомментировал ситуацию юрист.

На следующей неделе Мария Тарасенко посетит Ветку, Буда-Кошелево, Лоев и Петриков, где рассмотрят аналогичные жалобы о повсеместных запретных протестных акций против декрета о «тунеядцах».