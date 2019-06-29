У таинственных кредиторов России заканчиваются деньги 29.06.2019, 16:48

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Спрос на российский госдолг резко упал.

Квартал на рынке госдолга РФ завершился без победоносного аккорда, пишет finanz.ru.

На последнем размещении месяца, в среду, 26 июня, российский Минфин не полностью продал госбумаги.

Предложив инвесторам 11-летние ОФЗ 26228 на 20 млрд российских рублей, Минфин выручил от аукциона 18,4 млрд российских рублей, реализовав выпуск под среднюю ставку 7,47% годовых.

«Довольно странный аукцион», - пишут аналитики Росбанка: хотя спрос превысил предложение более чем вдвое (46,6 млрд рублей), Минфин удовлетворил всего 13 заявок, причем часть из них - еще до окончания сбора «бидов» и по ценам выше рынка.

При этом «от былого спроса не осталось и следа», констатируют аналитики

Резкое падение спроса на последнем аукционе говорит о том, что приток «специфических покупателей», по всей видимости, близок к исчерпанию, отмечают в банке. Это согласуется и с прогнозом ЦБ, который предупредил, что приток капитала в госдолг во втором полугодии замедлится втрое - до 3 млрд долларов.

В феврале на рынке ходили слухи, что деньги текут из Венесуэлы, однако Минфин их спешно опроверг.