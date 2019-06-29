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Некоторые древние крокодилы были травоядными

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  • 29.06.2019, 16:59

Исследователи провели анализ зубов крокодиломорфов.

Ученые из Университета Юты изучили строение зубов древних крокодиломорфов и пришли к выводу о том, что некоторые из них были травоядными. Среди них также были всеядные и насекомоядные животные, сообщает «Зеркало недели».

Крокодиломорфы – надотряд пресмыкающихся, в который входит крокодилы и их древние родственники. Все крокодилы, которые встречаются на данный момент, - хищники, они обладают коническими зубами с довольно примитивным строением. Вместе с тем, морфология зубов их древних родственников была гораздо более разнообразной, что указывает на то, что среди них были не только хищники.

В ходе исследования ученые изучили КТ-сканы 146 зубов 16 вымерших групп крокодиломорфов. Они использовали программу, которая анализировала форму зубов и оценивала каждый зуб по сложности строения. Ученые сравнили зубы древних крокодиломорфов с зубами современных рептилий и показали, что некоторые из окаменелых зубов, судя по строению, могли принадлежать травоядным особям. Кроме того, на основе анализа зубов исследователи обнаружили, что среди крокодиломорфов были всеядные, насекомоядные животные, а также дурофаги (так называются животные, питающиеся в основном животными с твердой раковиной или экзоскелетом).

По мнению ученых, среди крокодиломорфов минимум трижды возникали линии травоядных животных. Подобные животные жили на разных континентах и в разное время, а значит, могли существовать в разных экосистемах.


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