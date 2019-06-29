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Будут ли включать в списки невыездных призванных на сборы?

  • 29.06.2019, 17:12

Скандальный «закон об отсрочках» взволновал белорусов.

«Законопроект об отсрочках» взволновал большую часть парней до 27 лет. Вместе с ними заволновались и «партизаны». Касается ли новое правило их и будут ли их включать в списки невыездных, если по каким-то причинам не смогли вручить повестку?

— Коснутся ли изменения запасников? К примеру, военкомат не смог меня найти, повестку не вручил. Запретят ли мне выезд за границу? — волнуется читатель onliner.by Александр.

Этот вопрос журналисты переадресовали члену постоянной комиссии по национальной безопасности Игорю Мартынову, который вместе с министром обороны представлял нововведения.

— Нет, на сегодняшний день нововведения не распространяются на тех, кто призывается на военные сборы, — отметил Мартынов. — Нововведения касаются тех, кто не проходил срочную военную службу или службу в резерве. Но важно помнить, что если человек не прибыл на военные сборы без уважительной причины, то на него распространяется уголовная статья Уголовного кодекса за уклонение от военных сборов.

Напомним, механизм включения призывников в список невыездных пока не до конца ясен. Ранее объяснялось, что сначала повестку должны вручить призывнику надлежащим образом (лично в руки, он должен расписаться на ней), затем в случае, если призывник не является в военкомат без уважительной причины, комиссия принимает решение о том, чтобы включить его в список невыездных. Об этом решении человека уведомляют, и в течение недели он может оспорить его. Только если человек не оспорил такое решение, его могут включить в список невыездных.

Министр обороны Андрей Равков объяснил нововведение по-другому. По его словам, запрет на выезд за границу наступает в тот момент, когда военкомат направил повестку или каким-либо другим образом уведомил призывника о явке (повестка на работе, сообщение в деканат, родителям и так далее) и призывник не явился в призывную комиссию. Также если человек не сообщил в военкомат о том, что сменил место жительства, фамилию и так далее, по сути, если военкомат его не смог найти, то данные такого призывника могут включить в базу невыездных.

В любом случае пока четкого механизма нет. По словам Равкова, все противоречия в законодательстве должны будут сняться в течение трех месяцев со дня опубликования нововведений.


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