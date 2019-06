В Вильнюсе прошла акция «Грузия, Литва с тобой» 1 29.06.2019, 17:20

Фото: delfi.lt

Литовские активисты солидарны с протестующим народом Грузии.

Пятничным вечером 28 июня в Тбилисском сквере Вильнюса на улице Кестучё собрались несколько десятков активистов, которые решили выразить свою солидарность с народом Грузии после инцидента с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова и российской делегации во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия, пишет delfi.lt.

Акция под названием "Грузия, Литва с тобой" собрала достаточно интернациональный состав - здесь и грузины, и литовцы, и русские, и даже египтяне.

Мероприятие было анонсировано на 19:00 ч., но уже за 30 минут до официального начала стали подходить первые участники. За 10 минут до старта появились официальные организаторы Нино Инасаридзе, Нино Табатадзе и Виктория Валентайте. Девушки принесли с собой различную атрибутику - плакаты на английском, грузинском и литовском языках, распечатки гимнов Грузии и Литвы, флажки, с одной стороны которых цвета Грузии, а с другой - Литвы. Все это было роздано всем желающим выразить солидарность с Грузией, которых к тому моменту уже собралось порядка 30-40 человек.

Спустя 5 минут после официального начала участников попросили встать поближе друг к другу, после чего организаторы выступили с речами, а далее собравшимся было предложено спеть гимны двух стран. Из переносной колонки по задумке сначала должны были зазвучать мотивы литовского гимна, однако возникли проблемы со звуком, что не помешало людям сымпровизировать и исполнить Tautiška giesmė на слух. Затем техническую проблему частично устранили, и из колонки зазвучала музыка грузинского гимна, который дружно подхватили активисты.

После перформанса по исполнению главных национальных песен двух стран участники просто стояли с плакатами и общались между собой. На принесенных ими транспарантах были надписи "Я/Мы Сакартвело", Thanks for your support, Russia is an occupant, 20% of Georgia is occupied by Russia и другие лозунги.

Журналисты решили взять комментарии участников, представлявших разные страны и узнать, что побудило их выйти.

Игорь, Россия:

- Во-первых, я помню 2008 год очень хорошо. Я тогда только открывал глаза на происходящее в России. И именно оккупация Грузии Россией подтолкнула меня к протестной деятельности. Поэтому я пришел сегодня сюда, во-первых, чтобы поддержать Грузию, как могу. И сказать то же самое, что многие говорят в Грузии - не русские оккупировали Украину, Грузию и Молдавию, а так называемые "путинские россияне", которые приняли эту жизнь там и со всем согласны. Но многие из нас не согласились ими быть и уехали - кого-то выдавили, кто-то сам уехал. Понимаете, поддерживать лучше, конечно, с оружием в руках, но мы пока не можем этого делать. Пытаемся с помощью плакатов. Если будут дальнейшие акции в поддержку Грузии, то я буду в них участвовать, потому что начинается второй круг - опять Грузия, потом опять Украина. Поэтому сейчас нужно заострять внимание всех на этой проблеме.

Елена, Россия:

- Такие акции агрессии происходят постоянно и не только со стороны России: и у Турции, и у других стран, которые практикуют оккупацию как стиль руководства. Но я бы хотела сказать, что не очень приятно читать, что "русские - оккупанты". Россияне - оккупанты. Я хочу напомнить всем, что законодательно и в документах "русских" в России не существует. У всех народов в России есть свои республики, автономные области, еще что-то. У русских же нет ничего: кроме слов в названии государства. Давайте сначала вернем русским территорию, а потом будем говорить про "русских". А пока же это "россияне".

Леван, Грузия:

- Во-первых, я хочу сказать спасибо литовскому народу, что они поддерживают грузинский народ и тоже выступают против оккупации со стороны России. Я поддерживаю тоже свой грузинский народ, хотя и живу здесь, в Литве. И моя семья тоже в Литве. И я очень рад, что литовский народ поддерживает нас.

Маша, Литва:

- Я узнала о протестах в Тбилиси и о ситуации, когда увидела в фейсбуке фотографии одной своей знакомой из Литвы. Так получилось, что она в те дни была в Грузии и тоже вышла на протест, когда увидела анонс вечернего митинга на проспекте Руставели. И я начала этим интересоваться и читать статьи. Ну, а потом узнала, что митинг в поддержку Грузии сегодня проходит и в Вильнюсе. Поэтому решила посетить его, посмотреть и поддержать.

Был среди участников и молодой человек из Египта. Ахмед - студент. Он учится в Вильнюсском государственном техническом университете. Вот как он объяснил мотивы своего участия в акции: "Я увидел в социальных сетях, что происходит такой протест. Мне стало любопытно и я решил прийти посмотреть и заодно узнать, какая ситуация сейчас в Грузии. То есть, просто интерес и любопытство".

Спустя 40 минут с момента начала акции участники сделали коллективное фото и стали понемногу расходиться. Организаторы в это время раздавали всем брошюры о туристических местах Грузии.