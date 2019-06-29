Россия подписала с Турцией военный контракт 6 29.06.2019, 17:39

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У Путина раскрыли его подробности.

Кремль подписал контракт с турецкими властями о передаче Турции технологий зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как пишет «Апостроф», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производство. Частичную", - сказал чиновник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Путиным заявил, что процесс поставок С-400 идет без задержек и для Анкары имеет важное значение совместное производство и обмен технологиями.

Pешение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 было достигнуто осенью 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину суммы покроет кредит.

США выступают против сделки и заявляют о планах отказаться от поставок в Турцию истребителей F-35. В НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.