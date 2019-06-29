Дональд Трамп: У нас есть пять различных стратегий для Венесуэлы

Дональд Трамп: У нас есть пять различных стратегий для Венесуэлы1
- 29.06.2019, 18:03
- 1,015
В Вашингтоне рассматривают различные варианты борьбы с режимом Мадуро.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что Вашингтон не собирается бороться с режимом Николаса Мадуро в Венесуэле военным путем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.
По словам Трампа, Соединенные Штаты рассматривают 5 разных вариантов для решения кризиса в Венесуэле. Он также добавил, что в Белом доме не рассматривают военный вариант.
"У нас есть пять различных стратегий для Венесуэлы. Мы посмотрим, что будет происходить дальше", - отметил Трамп.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят вмешиваться в данную ситуацию.