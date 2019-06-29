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Дональд Трамп: У нас есть пять различных стратегий для Венесуэлы

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  • 29.06.2019, 18:03
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В Вашингтоне рассматривают различные варианты борьбы с режимом Мадуро.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что Вашингтон не собирается бороться с режимом Николаса Мадуро в Венесуэле военным путем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам Трампа, Соединенные Штаты рассматривают 5 разных вариантов для решения кризиса в Венесуэле. Он также добавил, что в Белом доме не рассматривают военный вариант.

"У нас есть пять различных стратегий для Венесуэлы. Мы посмотрим, что будет происходить дальше", - отметил Трамп.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят вмешиваться в данную ситуацию.


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