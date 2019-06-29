Фотофакт: B Гродно военная техника сильно разрушила асфальт на дорогах 11 29.06.2019, 18:15

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У водителей, которые платят дорожный налог, шок.

Во многих соцсетях люди посетовали на военную технику, проехавшую по улицам Гродно на репетицию парада, пишет newgrodno.by.

Тяжелая гусеничная техника царапает и портит асфальт. Народ считает, что к подготовке парада военные отнеслись неправильно.

По их мнению, военную технику к месту парада и обратно должны были доставить на специальных тралах, а непосредственно во время парада еще и надевать на гусеницы резиновые башмаки.

Гродненцы также отмечают, что это всего один прогон военной техники, а их будет три (два раза репетиция и один раз парад), что может окончательно добить асфальтовое покрытие дорог. Не помогла даже впереди едущая поливомоечная машина МАЗ, якобы остужая асфальт.

Допустимо ли ради парада портить асфальт на дорогах, или военные все-таки должны принять дополнительные меры? Наверное, у каждого водителя, который платит транспортный налог, при взгляде на асфальт после проезда техники сердце «обливается кровью». Ведь ремонт дорожного полотна несёт большие растраты.