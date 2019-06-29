В России значительно сократился средний класс 29.06.2019, 18:23

У богатых же россиян накопления выросли.

Средства россиян, размещенные на депозитах и в инвестиционных продуктах, в 2018 году выросли, написал 28 июня РБК со ссылкой на Frank RG. При этом финансовый капитал перераспределился и в основном сосредоточен у более обеспеченных клиентов — с накоплениями более 4 млн российских рублей, пишет kasparov.ru.

Frank RG проанализировал данные 13 крупных банков и разделил российских клиентов старше 18 лет на две группы, исходя из размера их капитала (средства, размещенные на депозитах и в инвестиционных продуктах). В качестве отсечки эксперты выбрали капитал на уровне 4 млн рублей. Доля клиентов с капиталом этой суммы по объему средств, которые они держат в банках, в 2017 году преобладала (53%), но в 2018 году снизилась до 48,6%.

Капитал концентрируется у более обеспеченной категории — ее доля выросла с 47 до 51,4%.

Как пояснила проектный директор Frank RG Любовь Прокопова, средний класс сокращает свою долю в финансовом капитале России и это нужно учитывать при стратегическом планировании развития премиум-сервиса в банках.

Капитал свыше 4 млн руб. есть лишь у 705,6 тысячи человек, а к менее обеспеченным клиентам Frank RG относит 111,3 млн человек.

Причем только 4 млн человек имеют свободный финансовый капитал более 1 млн рублей. Реальные доходы граждан падали на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост.

Падение доходов во многом сказалось на российском среднем классе. По оценке Альфа-банка, его доля с 2014 по 2018 год сократилась с 37 до 30%. Если в 2014-м средний класс зарабатывал почти половину (48%) совокупных доходов российских домохозяйств, то в 2018 году — уже только 39%.