Аналитики: К 2030 году роботы заменят 20 миллионов заводских рабочих 3 29.06.2019, 18:32

Автоматизация будет способствовать появлению новых рабочих мест и экономическому росту.

Эксперты аналитической компании Oxford Economics заявили о том, что к 2030 году роботы заменят около 20 миллионов заводских рабочих. При этом, по мнению исследователей, люди не смогут найти себе работу в сфере услуг, поскольку рабочие места также исчезнут из-за автоматизации, сообщает «Зеркало недели».

Вместе с тем, автоматизация будет способствовать появлению новых рабочих мест и экономическому росту.

По словам экспертов, каждый новый робот заменяет 1,6 рабочего места на производстве. Больше всего страдают низкоквалифицированные секторы производства. Регионы, в которых больше людей обладают меньшей квалификацией, с более слабой экономикой и высоким уровнем безработицы, наиболее уязвимы к потере рабочих мест из-за роботизации.

Более того, обычно люди, которые теряют рабочие места на производстве, находят работу в сфере транспорта, строительства, технического обслуживания, административных работ. Рабочие места в этих сферах также уязвимы к автоматизации.