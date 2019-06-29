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Отпуск 2019: Куда поехать вместо Египта

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  • 29.06.2019, 18:42
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Шесть альтернативных стран.

Сезон отпусков в самом разгаре. 6 альтернативных вариантов, куда можно улететь в отпуск, кроме Египта, собрали Факты ICTV.

Большинство туристов обманчиво выбирают одно из самых популярных направлений для отдыха – Египет. Но довольно часто жалуются на плохой сервис, высокие цены и находят еще множество недостатков.

6 альтернативных вариантов, куда можно улететь вместо Египта:

Шри-Ланка

Туры на Шри-Ланку становятся популярными благодаря уникальной природе и необычной культуре страны. Шри-Ланка идеально подойдет для любителей пляжного отдыха, желающих спокойно отдохнуть от городской суеты, заняться водными видами спорта или сходить на экскурсию.

Иордания, Акаба

Город Акаба – крупнейший курортный центр Иордании на Красном море. Здесь вас удивят своей красотой кристально чистая вода и коралловые рифы. В Акабе также есть возможность полюбоваться скалами, которые возвышаются над городом.

Кроме того, отсюда хорошо видно сразу три страны: Израиль, Египет и Саудовскую Аравию. Это город чистых пляжей, зеленых пальм и бедуинских трущоб.

Израиль, Эйлат

Эйлат расположен на берегу Красного моря. Его признают одним из самых популярных израильских курортов. Эйлат привлекает туристов красивым морем, большими солнечными пляжами и высокой волной, которую так ценят любители серфинга.

Кстати, Эйлат является оазисом посреди жаркой пустыни, поэтому здесь можно полюбоваться великолепными природными пейзажами.

ОАЭ

Устроить себе отпуск в теплых краях можно зимой. Если для этого вы решили выбрать ОАЭ, то для пляжного отдыха лучше подойдет курорт Фуджейра.

Этот эмират называют Восточным побережьем. На севере он граничит с горами Хаджар, на юге – с соседним государством Оман. Фуджейра – единственный из всех эмиратов, который выходит к Индийскому океану. Коралловые рифы привлекают множество туристов, которые увлекаются подводным плаванием.

Таиланд

Самым оптимальным и самым бюджетным вариантом отдыха является дешевая Паттайя. Это динамичный и один из самых посещаемых курортов Таиланда. Причиной такой популярности является удачное расположение (до Бангкока час езды), демократичные цены на жилье, питание и развлечения.

Индия, Гоа

Гоа – главный курорт страны, совсем не похож на другие районы Индии. Его побережье протянулось на 110 км, образовав 40 прекрасных пляжей. Штат делится на Северную и Южную части, границей между которыми служит форт Агуада.


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