Всемирный банк: В Беларуси назрела крайняя необходимость структурных реформ в экономике 6 29.06.2019, 18:51

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В ближайшие годы экономическая ситуация в стране может существенно ухудшиться.

Реформы нужны для того, чтобы избежать экономической нестабильности. Об этом заявил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, передает «Радыё Свабода».

«Всемирный банк в течение многих лет говорил, что Беларуси необходимы структурные экономические реформы для ускорения экономического роста. Но сегодня наша позиция немного иная: Беларуси крайне необходимы структурные экономические реформы для того, чтобы избежать экономической нестабильности», - подчеркивает Кремер в официальном блоге Всемирного Банка.

Он отмечает, что в ближайшие годы экономическая ситуация может существенно ухудшиться, если Беларусь не договорится с Россией о компенсации «налогового маневра». В частности, МВФ прогнозирует, что, если страна не получит компенсацию от России за «налоговый маневр», то Беларуси необходимо будет найти способ привлечь 1,5 млрд долларов в 2021 году, а в 2022 году эта сумма увеличится до 2 млрд долларов. Государственный долг, по прогнозам, вырастет с 55% ВВП до 70% в 2019-2023 годах.

«Таким образом, вполне вероятно, что в 2020-2022 годах экономика Беларуси претерпит существенную корректировку, чтобы сократить разрыв между расходами и доходами. Эта корректировка будет либо спланированной и структурированной, что будет трудно, либо она будет стихийной и деструктивной, что будет еще труднее», - подчеркивает глава представительства Всемирного Банка.

По мнению Алекса Кремера, самой важной задачей является реструктуризация сектора государственных предприятий, которая предусматривает несколько ключевых моментов.

Во-первых, следует оставить прибыльные предприятия в государственной собственности или приватизировать их прозрачным образом и по справедливым рыночным ценам.

Во-вторых, оставить поставщиков государственных услуг и регуляторов государственными, но точно определить, что они должны давать в обмен на государственные средства.

В-третьих, реструктуризировать убыточные государственные предприятия, которые можно было бы быстро сделать прибыльными, обеспечив хорошую отдачу от дополнительных инвестиций.

Распределять предприятия по этим категориям, по мнению Алекса Кремера, должны независимые эксперты, которые смогут дать объективную оценку, какие предприятия являются жизнеспособной, а какие - нет.

«К сожалению, реструктуризация предприятий повлечет за собой потерю части рабочих мест. Но есть способы поддержать тех, кто потеряет свою работу. Во-первых, необходимо продолжить упрощать нормативно-правовую базу для микропредприятий и самозанятости, а во-вторых, усилить программы социальной защиты населения», - считает глава представительства Алекс Кремер.

По его оценкам, чтобы сократить финансовый разрыв, белорусскому правительству необходимо будет увеличить свои доходы и сократить расходы. Всемирный банк рекомендует отменить налоговые льготы и сократить субсидии на централизованное отопление. При этом банк считает очень важным увеличить расходы на безналичные жилищные субсидии, чтобы счета за отопление не стали неподъемными для семейного бюджета.

«При существующей системе государственной поддержки более богатые семьи в среднем получают больше субсидий на отопление, чем более бедные. Поэтому необходимо укрепить программу субсидий на оплату коммуналки, чтобы та была направлена на наименее обеспеченные семьи, а не на тех, кто обладает большим количеством квадратных метров», - считает Кремер.

«Мы можем представить лучшее будущее: с ростом зарплат, высококачественными государственными услугами, образованием мирового уровня и обновленной инфраструктурой - которая будет обеспечиваться за счет динамичного частного сектора и налогов, выплачиваемых компаниями. Но это - в долгосрочной перспективе. И чтобы такое будущее стало возможным, Беларуси необходимо решать сегодняшние экономические проблемы, осуществляя соответствующие реформы», - подытоживает свои мысли глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.