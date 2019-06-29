Инсайдеры и миллиардеры вывели из российских акций $700 миллионов за неделю 29.06.2019, 19:28

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Крупнейшие собственники российского бизнеса избавляются от акций.

Практически синхронно - на протяжении одной недели - продать доли в своих компаниях решили три фигуранта российского списка Forbes c суммарными активами 35,9 млрд долларов, пишет finanz.ru.

Парад выхода в кэш возглавил второй богатейший человек России, владелец НЛМК Михаил Лисин. В пятницу при посредничестве Goldman Sachs он продал в Лондоне 2,6% акций своей компании, выручив 400 млн долларов.

Сделка проходила по процедуре ускоренного сбора заявок - то есть «в рынок» и обрушила котировки крупнейшего в РФ производителя стали на 5,8%.

Днем ранее аналогичную процедуру провела TCS Group Олега Тинькова («Тинькофф-банк» и «Тинькофф-страхование»). В ходе SPO в Лондоне на рынке было продано 10% капитала компании, а сам Тиньков избавился от пакета в 3,4%, выручив около 122 млн долларов.

Его доля в TCS Group сократилась до 40,4%, сообщила в четверг пресс-служба компании.

Лисина и Тинькова опередил на неделю Роман Абрамович. Принадлежащий миллиардеру офшор Greenleas International продал 0,8% Evraz в Лондоне 20 июня.

К нему присоединились другие собственники - Александр Абрамов и Александр Фролов, структуры которых продали 0,9%. В сумме сделка принесла владельцам 158 млн фунтов, или около 200 млн долларов.

Вслед за собственниками на рынок пришли инсайдеры. В числе продавцов оказался гендиректор «Интер РАО» Борис Ковальчук. Он избавился от всех акций возглавляемой им компании (0,15%), которые получил в качестве бонуса в мае прошлого года.

Сделка могла принести около 700 млн рублей, или 11 млн долларов, и выглядит особенно странно, если учесть, что сам Ковальчук обращал внимание на перспективы роста рыночной капитализации «Интер РАО», отмечают аналитики Сбербанк CIB.

Капитализация действительно выросла - как раз к моменту, когда Ковальчук решил продать бумаги. С 4 по 19 июня они взлетели на 25%, с 3,9 до 4,9 рубля за штуку, в результате топ-менеджер смог «обналичить» пакет максимальной с 2010 года цене.

После сделки акции «Интер РАО» начали дешеветь, завершив неделю в минусе на 8,1% (4,52 рубля на закрытие торгов пятницы).

Российский рынок с начала года вырос на 33% по индексу РТС. Результат лучше показали в мире только два актива - фьючерсы на железную руду (+67%) и биткоин (+194%). Учитывая хорошую конъюнктуру, собственники фиксируют прибыль, возможно, формируя резервы наличных под инвестиции, говорит руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.

Впрочем, тенденция к выходу в кэш - общемировая. В июне доля наличных на балансе крупных фондов подскочила рекордно с 2011 года - с 4,6% до 5,6%, показал опрос управляющих Bank of America Merrill Lynch, в котором участвовали инвесторы с активами на 640 млрд долларов.

«Настолько медвежьими настроения не были с глобального финансового кризиса», - пишет главный стратег BofA Майк Харнетт: 56% инвесторов назвали угрозой торговую войну, а 41% спрогнозировали снижение корпоративных прибылей, а доля акций на балансах упала до минимума с 2009 года.

С другой стороны, свободный кэш означает, что у инвесторов подготовлены средства для инвестиций, отмечает Тимофеев: если мировая ситуация разрешится позитивно (торговая война между США и Китаем и начинающийся конфликт в Персидском заливе), то появятся потрясающие возможности на рынках.

Что касается продаж со стороны российских миллиардеров, то они могут быть началом корпоративных изменений, рассуждает эксперт: помня историю Олега Дерипаски, олигархи списка Forbes могут пытаться изменить корпоративное управление до того, как попадут в санкционные списки.