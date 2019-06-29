Какие авто белорусы могут пригнать из Литвы 29.06.2019, 19:40

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Журналисты посетили самый большой в Восточной Европе автомобильный рынок.

Зимой журналисты делали большой репортаж с каунасского авторынка, и если бы не 140-й указ, вряд ли бы менее чем через полгода снова туда отправились. Но так как за эти месяцы произошли существенные изменения, abw.by решили снова посетить самый большой в Восточной Европе автомобильный рынок.

На рынке стало жарко

Кроме того что с 10 апреля около полумиллиона белорусов получили возможность растаможивать авто со скидкой 50%, существенно изменилась и погода. Если в феврале пришлось померзнуть, то 11 июня в Каунасе было +33°С.

В феврале единственным автомобилем на белорусских "номерах" был журналистов. В июне они успели заметить сразу несколько авто с белорусской "пропиской".

Количество машин на рынке визуально не изменилось. Но для журналистов изменился диапазон поиска: если зимой в первую очередь мы смотрели 3-5-летние авто с мотором до 1,5 литра, то теперь основной ограничитель один - возраст.

По цене 7900 евро продается Volkswagen Golf 7 в кузове универсал 2014 года выпуска. Под капотом 1,6-литровый дизельный мотор, пробег 120.000.

С учетом льготной растаможки (2000 евро) и уплаты утильсбора (около 300 евро) такой автомобиль обойдется примерно в $11.500. В Беларуси за аналогичные машины просят от $12.300 до $14.500. Вполне вариант.

Audi A3 2015 года все с тем же дизелем 1.6 продается по цене 10.550 евро. Пробег у четырехлетнего авто - 190.000.

После всех выплат такая машина будет стоить около $14.300.

Полноприводная Skoda Superb 2015 г.в. с пробегом 156.000 км и 2,0-литровым дизелем под капотом выставлена за 9300 евро.

Льготная растаможка двигателя такого объема обойдется в 2700 евро, с утильсбором и прочими расходами стоимость авто не должна превысить $14.000.

В Беларуси такие продаются по цене около $16.000-17.500.

Минус 2000 пробега, плюс 1699 евро к цене

Буквально через одну машину от белой полноприводной Skoda продается черная, того же 2015 года и с тем же мотором. Пробег меньше всего на 2000 км, но цена выше. За переднеприводную Superb просят 10.999 евро. Эта машина после всех оплат обойдется примерно в $15.800.

Забыв про заветные 1500 "кубиков", понимаешь, что на рынке есть из чего выбирать. Но и малолитражки мы не оставили без внимания.

Растаможка всего 1055 евро!

Fiat 500 2014 г.в. с "проходным" мотором 1.2 продается за 6300 евро.

Указанный пробег - всего 20.000 км. Продавец отмечает, что авто выпущено в 12-м месяце, а значит, оно все еще "проходное" на Беларусь. Льготная растаможка двигателя такого объема составит всего 1055 евро. На выходе получаем около $8700.

Тот факт, что на многих машинах пограничных годов выпуска указан еще и месяц, наводит на мысли, что все-таки расчет идет именно на покупателей из Беларуси. Чтобы не теряться в догадках, идем общаться с продавцами.

"Ваши стали брать больше…"

Мужчина, старательно намывавший колеса Opel Astra H, хотя и не очень хорошо владел русским, но сказал, что они уже почувствовали, что у нас что-то изменилось: "Ваши стали брать больше машин и покупают разные машины с различным объемом двигателя".

Вскоре к нему подключился коллега из соседнего авто. Он также отметил, что последнее время белорусов на рынке стало больше.

На вопрос, покупатели из каких стран теперь больше всего покупают машин на рынке, они ответили, что это Украина и Беларусь. Явного лидера не выделили, сказав, что берут примерно поровну.

Пообщавшись с продавцами, журналисты продолжили искать потенциально интересные варианты.

"Mazda, у которой есть "двойник"?

Японский минивэн Mazda5 2014 года продается за 6550 евро. Судя по описанию, автомобиль был выпущен в 8-м месяце, а это значит, что еще чуть-чуть - и перестанет быть "проходным".

С учетом всех оплат такое авто обойдется порядка $10.000. Что совсем неплохо для пятилетнего 7-местного минивэна.

В базе объявлений журналистов аналогичных авто всего два. За один просят $15.200.

За второй значительно меньше - $13.000. Правда, сама машина еще находится в Европе. Цена указана с учетом всех расходов. Но если присмотреться внимательно, то это и есть Mazda с рынка в Каунасе, с теми же тремя шестерками на "номерах".

Продолжаем тему минивэнов, которых не хватает на рынке ТС и которые хорошо подходят многодетным.

Бесценный SEAT Alhambra 2016 года, который вот-вот станет "проходным".

Следующий "проходной" минивэн - Opel Zafira, 2014 год, 11-й месяц.

Автомобиль оснащен дизельным двигателем 1.6, цена 7200 евро, пробег 184.400 км. Весь ценник написан на литовском, а такую функцию, как круиз-контроль, продавец решил продублировать на русском.

С учетом всех оплат в Беларуси авто будет стоить порядка $10.800.

За 10.250 евро можно купить самый народный Volkswagen Passat B8 2015 года с дизелем объемом 1,6 л. После всех платежей по льготному тарифу Passat обойдется в $14.200.

Немного увеличив бюджет, можно стать обладателем BMW 318 2015 г.в. За четырехлетнего "баварца" с дизельным двигателем 1.8 просят 11.000 евро. Со всеми платежами "тройка" обойдется в $15.300.

Бесценные авто

На площадке было немало машин, на которых не было цен либо не был указан объем двигателя.

Услышав среди покупателей русскую речь, журналисты не могли не подойти, но они оказались украинцами. Рассказали нам, что надеются на то, что новый президент выполнит свои предвыборные обещания и снизит растаможку на авто. По их словам, пока только продлен срок для растаможивания по сниженному тарифу ранее ввезенных авто на еврономерах. Из разговора мы поняли, что в идеале они хотели бы платить в казну 10% стоимости покупки.

Помимо украинцев на рынке были замечены молдаване.

Итого

Появление льготной растаможки, безусловно, повлияло на ход событий. Доказывает это не только тот факт, что журналисты видели авто на белорусской регистрации на рынке. Оживление спроса со стороны белорусских покупателей заметили и продавцы. Кроме того, при въезде в Литву журналисты видели 2 автомобиля на литовских "транзитах", движущихся в сторону белорусской границы. Еще 2 машины находились уже на территории пункта пропуска и растоможивались, когда журналисты возвращались домой. По понятной причине снимков на границе они не делали. Можно предположить, что если в нашем законодательстве ничего не изменится, не отменят льготы или не введут "тревожную" кнопку и сертификат, то поток авто из Европы будет идти. Что как минимум добавит разнообразия на рынке, который последние годы стал жутко однообразным за счет "бюджетников" российской сборки.