О чем договорились лидеры G20 в Японии 29.06.2019, 19:53

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Нет торговым войнам и пластику.

29 июня в японской Осаке завершился саммит лидеров стран Большой двадцатки. По итогам встречи главам государств удалось согласовать итоговое коммюнике встречи, сообщает «Новое время».

Эта декларация обнародована на официальном сайте саммита. Как рассказала ранее канцлер Германии Ангела Меркель, ее согласование далось непросто: так, США выступили категорически против включения в коммюнике пункта о климатических проблемах. Однако лидерам ЕС удалось убедить президента США Дональда Трампа согласовать текст декларации.

Среди главных тем, которые обозначены в ней:

Торговые войны как глобальный риск

«Напряженность в торговле и геополитические проблемы усилились. Мы продолжим бороться с этими рисками и готовы к дальнейшим действиям», — говорится в документе.

Таким образом, главы стран G20 выразили готовность принимать шаги для решения геополитических проблем, мешающих экономическому росту.

Международная торговля и инвестиции названы важными драйверами роста и создания рабочих мест, поэтому страны G20 обещают сохранять свои рынки открытыми. Участники саммита обязались вместе с другими членами Всемирной торговой организации (ВТО) провести необходимые реформы, чтобы повысить ее эффективность.

Лидеры государств Большой двадцатки также подтвердили необходимость свободной, честной и недискриминационной торговли.

Мировой экономический рост

Лидеры стран G20 считают, что «темпы глобального экономического роста начинают стабилизироваться, и они, как ожидается, постепенно вырастут позднее в этом году и также в 2020 году».

Виртуальные активы и криптовалюты

На данный момент государства Большой двадцатки не считают криптоактивы угрозой мировой финансовой стабильности.

«Технологические инновации могут принести существенную пользу финансовой системе и в более широком смысле экономике. Несмотря на то, что на данном этапе виртуальные активы не несут угрозу глобальной финансовой стабильности, мы тщательно отслеживаем тенденции и сохраняем бдительность к существующим и вновь возникающим рискам», — сказано в документе.

Страны G20 также подтвердили обязательства по применению недавно дополненных стандартов международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — в том, что касается виртуальных активов и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Глобальная борьба с финансированием терроризма

Лидеры Большой двадцатки обязались усилить борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. В этом контексте они приветствовали резолюцию Совбеза ООН, которая подчеркивает роль FATF в установлении глобальных стандартов по данным проблемам.

«Мы подтверждаем наше твердое обязательство активизировать усилия по борьбе с данными угрозами, включая укрепление глобальной сети региональных групп по типу FATF. Призываем к всеобъемлющей, эффективной и быстрой реализации стандартов FATF», — сказано в коммюнике.

Права женщин

Чтобы достичь устойчивого роста мировой экономики необходимо расширять права и возможности женщин, констатируют лидеры Большой двадцатки.

Государства G20 отметили уже достигнутый прогресс на пути к цели сократить разницу в занятости между мужчинами и женщинами на 25% к 2025 году. Кроме того, мировые лидеры пообещали дальше работать над тем, чтобы уменьшить разницу в оплате труда мужчин и женщин.

Проблема климата

В итоговом коммюнике саммита подчеркивается необходимость бороться с изменением климата и загрязнением окружающей среды. Для этого страны G20 договорились о полном прекращении выброса пластика в мировой океан к 2050 году. При этом США отдельно подтвердили свое решение выйти из Парижского соглашения по климату, обосновывая это тем, что оно ставит в невыгодное положение американских рабочих и налогоплательщиков.

Большая двадцатка объединяет государства с наиболее развитой экономикой и крупнейшие — с развивающейся. В нее входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, КНР, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз. ЕС на саммитах представляют председатель Европейской комиссии и председатель Европейского совета. На саммите в Осаке это Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск, соответственно.

Входящие в состав «двадцатки» государства представляют 80% глобального ВВП.