«Не знаю, что бы вышло из-под пера Франца Кафки, если бы он пожил в сегодняшней Беларуси» 29.06.2019, 20:05

Нам нужно наконец-то сказать системе: «Имеем право!»

У Франца Кафки есть замечательный роман "Процесс", в котором показана бездушная и безжалостная система авторитарного государства, которая нагло и демонстративно не хочет видеть перед собой человека и гражданина, который имеет какие-то права и тем более не собирается давать ему возможность их реализовать, пишет активист Денис Рабенок «Гомельской весны».

Суд у Кафки - это формальный механизм утверждения заранее принятого решения в интересах системы.

Не знаю, что бы вышло из-под пера Франца Кафки, если бы он пожил в сегодняшней Беларуси и близко познакомился с белорусским государственно-судебном устройством. Но на днях на суде в Калинковичах, наблюдая, как система в очередной раз отказывает Марии Тарасенко в гарантированном ней Конституцией и ратифицированными Беларусью международными документами праве на выражение своего мнения через организацию мирного собрания, я невольно почувствовал себя участником кафкинского процесса.

Кажется, ну как может поколебать скромное уличное шествие с участием 10 человек систему, которая, если верить государственным идеологом и их рупорам, вот уже 25 лет «укрепляется и процветает», даря нам всем невероятное «счастье жизни в том самом хрустальном сосуд»? Но, по-видимому, может! Если система стоит "насмерть" и не позволяет Марии публично на улицах белорусских городов сказать правду про чудовищную сущность «тунеядского» Декрета. Калинковичский суд, как и другие, отказал Марии в удовлетворении жалобы на запрет проведения уличного шествия. Но ее полесско-судебная «одиссея» еще не закончена - впереди новые города и новые заседании, где Кафка снова встанет в полный рост.

Проводя Марию на поезд, мы вместе с ней пытались найти ответ на вопрос: «Почему мы в Беларуси имеем то, что имеем?», - как в народе говорят. И пришли к общему выводу - авторитаризм наступает и уничтожает права белорусов, потому что они воспринимают себя не как граждан, а как подданные, которые считают систему главной, первичной по сравнению с ними самими. И считают ограничение своих прав и свобод нормой жизни, не выходя в своих интересах за пределы узкого круга семейно-бытовых отношений.

На мой взгляд, именно в этом проблема проблем Беларуси, а не в том, что какой-то «токсичный» министр делает «не так» и «не то», что надо. Выход из порочного кафкинского колеса в том, чтобы белорусы наконец стали гражданами и смогли сказать системе: «Имеем Право!» Во всем - от трудовых контрактов, призыва в армию и поборов в школе до честных выборов, национальной идентичности и местного самоуправления.

И надо отдать должное команде настоящей гражданки Марии Тарасенко, которые своей неутомимой и активной работой приближают этот момент, защищая права всех белорусов.