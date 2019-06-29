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НАТО перед вызовами 21-го века

  • 29.06.2019, 20:19

Эксперты Атлантического Совета обсудили новые риски, стоящие перед Североатлантическим альянсом.

Североатлантический союз стоит на пороге новой эры возобновления «соперничества крупных держав», преимущественно США, России и Китая, наличия потенциальной агрессии со стороны последних и их скрытого влияния на западные институты, острой необходимости военной модернизации альянса и борьбы с новыми рисками, обусловленными развитием технологий. Об этом шла речь на конференции, посвященной 70-летию альянса в вашингтонском аналитическом центре «Атлантический Совет», передает «Голос Америки».

Говоря о новых вызовах, перед которыми оказалось НАТО,вице-президент Центра имени Брента Скоукрофта, работающего под эгидой Совета, Барри Павел (Barry Pavel, Atlantic Council), отметил, что сегодня мир вступает в «цифровую эпоху», которая «фундаментально влияет на наши общества, экономику, безопасность и геополитику». Обращает эксперт внимание и на опасность злоупотребления новыми технологиями.

«Крупные державы будут стремиться использовать цифровые достижения для расширения своих возможностей, в том числе, прибегая и к темным сторонам использования новых технологий», – говорит эксперт. Он особо выделил рост проблемы злоупотребления в интернете различными данными, в том числе персональными, и распространения поддельных видеороликов, которые очень сложно отличить от реальных.

«Мы должны придумать новые механизмы для аутентификации того, что мы читаем, видим и слышим», – отмечает Барри Павел.Однако, самым значимым вызовом, стоящим перед НАТО, по его мнению, является уменьшение лидерской роли США в мире.

«Это обратимо, но нам нужно начать двигаться в совершенно ином направлении, если мы хотим, чтобы США продолжали гарантировать аспекты глобального миропорядка, как это было в течение многих лет», – считает политолог.

Для этого США должны определить четкие стратегические цели, в том числе в отношениях с Россией и Китаем, а также «выбрать приоритеты, а не присутствовать везде». «Например, Китай был бы рад увидеть нас вовлеченными в конфликты на Ближнем Востоке, – говорит эксперт. – И стратеги США и НАТО должны ясно продумать, где именно и как мы должны использовать наши ограниченные ресурсы».

«Мы являемся свидетелями разрушения мирового порядка, который был создан после Второй мировой войны, – отмечает Кэтлин МакИннис из Исследовательской службы Конгресса США (Kathleen McInnis, Congressional Research Service), которая также является аналитиком «Атлантического Совета». – Мы наблюдаем размыв правил и норм, которое может привести к значительным последствиям для будущего международных отношений и самого Североатлантического альянса». По словам аналитика, разрушение ценностей во многом происходит и в связи с тем, что такие страны как Китай и Россия «используют наши институты, нормы и ценности против нас самих, и мы не сумели это предвидеть». «Китай, переносит свое растущее экономическое влияние в политическую плоскость. Например, те, кто получают финансирование в результате проекта «Новый шёлковый путь», отказывают в признании Тайваня как государства, – говорит Кэтлин МакИннис. – А такие действия России, как распространение дезинформации и использование онлайн-троллей для поляризации обществ “создают предлоги для появления вежливых человечков”». В этом контексте, как отмечает аналитик, НАТО сегодня должен выступать не только как военный союз, но и быть направлен на развитие большего сотрудничества между странами для «укрепление их свободных институтов», как предусмотрено Статьей 2 Устава альянса.

Ричард Хукер, профессор Национального военного колледжа (Richard D. Hooker Jr., National War College) отмечает, что в отличие от большинства экспертов США и Европы, он не разделяет точку зрения, что конфликт с Россией на территории НАТО является маловероятным. «Путин ничего так не боится и не ненавидит, как “цветные революции” и наличие успешных, экономически сильных и интегрированных в западные структуры демократических стран на своей периферии, особенно на постсоветской территории», – отмечает профессор, по словам которого Польша и страны Балтии являются таковыми.

«Я бы оценил вероятность агрессии России на территории НАТО с большей вероятностью именно в Балтийском регионе – в ближайшие пять или десять лет, от одной трети до половины, а не как событие с низкой или нулевой вероятностью», – говорит Ричард Хукер.Способность же НАТО защитить страны Восточной Европы от российской агрессии, как отмечает профессор, является «критической проблемой» альянса, и предпринятых на сегодняшний день мер по усилению защиты, недостаточно.

«Те силы, которые сейчас имеются на восточном фланге, недостаточны для защиты Восточной Европы даже в течение ограниченного периода времени, – говорит Ричард Хукер. – Способность России проецировать военную мощь вдалеке от своих границ не очень хорошая, но способность России проводить военные операции вдоль своей периферии, например, в Восточной Европе, весьма внушительна. Готовность же НАТО защитить свои границы является серьезной проблемой».

Также, отмечает профессор Хукер, он не верит в возможность того, что страны НАТО, имеющие ядерное оружие, прибегнут к нему для защиты восточноевропейских стран.

Среди вызовов, c которыми сталкивается НАТО, эксперты отмечают и необходимость модернизации и укрепления военных сил альянса, особенно для европейских стран, а также улучшение координации между союзниками и увеличение расходов на оборону.

Отдельной проблемой для НАТО является и потенциальная опасность прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией, и начала новой гонки вооружений, в то время как реальной защиты в случае ядерной эскалации, не существует.

«Защитных мер, в принципе, нет, – отмечает в комментарии Энтони Кордесман из Центра стратегических и международных исследований (Anthony Cordesman, Center for Strategic and International Studies). – По сути, у нас, есть структура «Взаимного гарантированного уничтожения» (военная доктрина времен «Холодной войны», согласно которой применение оружия массового поражения одной стороной приведет к ответному применению оружия массового поражения другой стороной, что должно сдержать обе стороны от его применения – Ред.) между США, Россией и Китаем, нежели только между США и Россией. Франция и Великобритания также являются странами, имеющими ядерное оружие. Но значимой защиты от ядерных ракет, в принципе, не имеется, в то время как системы их доставки постоянно улучшаются. Это реальность, которая не изменилась с окончанием Холодной войны.

Таким образом, сохранение договора РСМД, особенно без адаптации к новым реалиям, не решает проблему. «Это, конечно, не значит, что мы не должны пытаться сохранять контроль над вооружениями. Но просто сохранение договора без его изменения и учета влияния на ядерную модернизацию России, которая представляет собой опасность, не является решением, обеспечивающим эффективный контроль над вооружениями», – отмечаетЭнтони Кордисман.


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