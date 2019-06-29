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Литва закупает йод из-за ввода БелАЭС

  • 29.06.2019, 20:31

Жителям территорий около Островецкой АЭС раздадут четыре миллиона препаратов.

В последнем месяце года запустят ядерную реакцию на Белорусской АЭС под Островцом. Это будет включение первого энергоблока в энергосистему, подтвердил прежние намерения вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, передает «Белсат».

Пока Беларусь готовит зарядные станции, соседняя Литва закупает йод, который распространит на близких к АЭС территориях.

Литовский городок Мицкунай с живописным озером - в 18 км от белорусской границы. 22 км вправо - готовится к старту белорусская атомная станция. В связи с этим правительство Литвы обеспечить местных жителей йодистым калием.

«Если своевременно применить этот препарат, то риск заболеть раковыми заболеваниями крови и щитовидной железы снижается», - говорит вице-министр здравоохранения Литвы Альгирдас Шeшeльгис.

Через организации самоуправления и поликлиники четыре миллиона таблеток получат все жители литовской территории в тридцати километрах от станции.

И вот, что литовцы рассказали журналистам:

«Мы все прекрасно помним Чернобыль. Недаром теперь будут раздавать эти йодные таблетки. То есть Фукусима, Чернобыль и так далее.».

«Возьму на всякий пожарный. Конечно не хотел бы брать, но надо. Если всем раздают, значит что-то может случиться».

Вильнюс отказалась приобретать белорусскую атомную энергию и даже не позволит ее транзита. Широкое будет только информирование, что делать в случае радиационного загрязнения.

В Беларуси предприятия таблеток не раздают, убеждая в «абсолютной безопасности проекта». Первый энергоблок заработает уже в декабре. Второй - в следующем году. В Литве же, помимо йоднрй страховки, устанавливают устройства для измерения уровня радиации.


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