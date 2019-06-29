Литва закупает йод из-за ввода БелАЭС
- 29.06.2019, 20:31
Жителям территорий около Островецкой АЭС раздадут четыре миллиона препаратов.
В последнем месяце года запустят ядерную реакцию на Белорусской АЭС под Островцом. Это будет включение первого энергоблока в энергосистему, подтвердил прежние намерения вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, передает «Белсат».
Пока Беларусь готовит зарядные станции, соседняя Литва закупает йод, который распространит на близких к АЭС территориях.
Литовский городок Мицкунай с живописным озером - в 18 км от белорусской границы. 22 км вправо - готовится к старту белорусская атомная станция. В связи с этим правительство Литвы обеспечить местных жителей йодистым калием.
«Если своевременно применить этот препарат, то риск заболеть раковыми заболеваниями крови и щитовидной железы снижается», - говорит вице-министр здравоохранения Литвы Альгирдас Шeшeльгис.
Через организации самоуправления и поликлиники четыре миллиона таблеток получат все жители литовской территории в тридцати километрах от станции.
И вот, что литовцы рассказали журналистам:
«Мы все прекрасно помним Чернобыль. Недаром теперь будут раздавать эти йодные таблетки. То есть Фукусима, Чернобыль и так далее.».
«Возьму на всякий пожарный. Конечно не хотел бы брать, но надо. Если всем раздают, значит что-то может случиться».
Вильнюс отказалась приобретать белорусскую атомную энергию и даже не позволит ее транзита. Широкое будет только информирование, что делать в случае радиационного загрязнения.
В Беларуси предприятия таблеток не раздают, убеждая в «абсолютной безопасности проекта». Первый энергоблок заработает уже в декабре. Второй - в следующем году. В Литве же, помимо йоднрй страховки, устанавливают устройства для измерения уровня радиации.