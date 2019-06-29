закрыть
29 июня 2019, суббота, 20:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Российское ГРУ сдает само себя

  • 29.06.2019, 20:39

От фиаско в Солсбери российская разведки еще долго не отмоется.

Вчера вечером на сайте The Insider, под аккомпанемент встречи на просторах президента РФ Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, была опубликована статья, посвященная третьему отравителю в Солсбери, генерал-майору ГРУ Денису Сергееву (Сергей Федотов), пишет украинский блогер Злой одессит для «Обозревателя».

Статья, рассказывающая о некоторых фрагментах его биографии, а так же о том, как он руководил операцией отравления из Лондона.

Собственно, все желающие могут ознакомиться с новыми обстоятельствами расследования The Insider на их сайте, но меня привлек совсем другой момент.

Дело в том, что поздно ночью, 26 июня, издание “Известие”, аффилированное ГРУ, внезапно выдает интервью с сестрой Сергея Скрипаля Викторией в котором она утверждает, что её брат и племянница могли пойти на сделку с британской разведкой, для инсценировки отравления, что создало бы прецедент к обострению отношений с Москвой.

То есть, если исходить из слов Виктории, на самом деле не было никакого отравления и все это не более чем инсценировка для прессинга невиновной и кристально чистой как ГРУ, так и матушки России.

Но, что интересно, этот порыв эмоций и озвучивание конспирологических теорий в лучших традициях кухонной аналитики, прозвучал именно тогда, когда должен был прозвучать - буквально за три дня до публикации The Insider новой порции своего расследования. То есть, с достаточным запасом времени для распространения в СМИ и формирования свежего нарратива у соответствующей аудитории о том, что про Солсбери это все выдумки и вранье.

О чем это говорит? Что же, как минимум о двух вещах.

Первое – это то, что ГРУ в курсе того на каком этапе находится расследование The Insider и более того. С учетом их вброса на опережение публикации, не исключаю, что они в курсе и того когда должны эти публикации осуществляться, что должно The Insider как минимум насторожить.

Второе – провал ГРУ в Солсбери настолько глубокой раной и болью прошелся по телу “управления”, что шрам кровоточит до сих пор. При этом, оппоненты с Лубянки с удовольствием посыпают его солью. И этот позорный шрам доставляет силовой структуре немало хлопот и беспокойств, что отвлекает от остальных направлений деятельности и рассредоточивает внимание.

Но, что самое главное, с учетом того как ГРУ реагирует на любой вброс информации по этому делу, неистово и отчаянно, можно смело говорить о том, что это никакая не инсценировка, а самое настоящее фиаско, от которого “голубой крови” российской разведки ещё долго не отмыться.


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич