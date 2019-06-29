Почему в Солигорский райисполком дважды прилетел снаряд коррупции Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

29.06.2019, 20:43

Лукашенко все чаще делает любопытные оговорки.

Говорят, снаряд в одну воронку дважды не попадает. Эта военная примета вспоминается, когда читаешь очередную новость о задержанном чиновнике.

История руководителя Солигорского райисполкома, задержанного по подозрению в коррупции и отправленного под домашний арест, во многом показательна. Казалось бы, после задержания за взятку предыдущего председателя на его место должен был прийти кристально чистый человек.

Чтобы тот самый злополучный снаряд не сделал воронку глубже, чернее, не пробил дно и не посеял в людях окончательные сомнения в чистоплотности властей. Но…

Пример Александра Римашевского, которого вcкоре после суда помиловал и тут же трудоустроил Лукашенко, — это ответ на вопрос, почему чиновники не боятся брать взятки, решая сомнительные вопросы.

Да и стоит ли особо тревожиться нечистому на руку руководителю района, если на взятках и откатах горят фигуры рангом повыше.

Те, кто по сути является глазами и ушами Лукашенко. Кто в том числе должен следить за тем, чтобы власти на местах не теряли моральный облик.

Более того, Лукашенко, который «борется с коррупцией» третий десяток лет, все чаще делает любопытные оговорки о проштрафившихся управленцах из своего ближнего окружения.

Все это рисует в глазах обывателя безрадостную для власти картину: чего ждать от начальников попроще, если уж Лукашенко со своими помощниками разобраться не может.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»