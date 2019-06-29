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Фотофакт: В Одессу прибыл новейший военный корабль США

  • 29.06.2019, 20:48
Фото: Думская

Корабль доставил в Украину подразделение американских морских пехотинцев.

В субботу, 29 июня, американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел в порт Одесса, пишет «Апостроф».

Днем атамаран ошвартовался у причала 1к. Уточняется, что Yuma доставил в Украину подразделение американских морских пехотинцев, которые примут участие в международных военно-морских учениях "Си Бриз-2019".

В ближайшее время в порт зайдет еще один корабль ВМС США - ракетный эсминец USS Carney DDG64.

Фото: Думская

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