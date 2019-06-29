Несколько советов, как спланировать идеальное путешествие 29.06.2019, 20:50

Превратите поездку в незабываемый опыт.

Путешествия всегда дарят человеку массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Но как выбрать идеальный маршрут и сделать поездку действительно запоминающейся? С наступлением лета многие задались вопросами – куда отправиться в отпуск, какой вид отдыха выбрать и как сделать его комфортным. Тур-операторы могут предложить десятки интересных вариантов. Но какими критериями лучше пользоваться, чтобы после поездки остались только положительные эмоции, узнавал joinfo.ua.

Как организовать идеальный отпуск?

Попробуйте новый вид отдыха

Все больше и больше людей выбирают для отдыха уникальные места. Устав от огромного количества других туристов, путешественники находят менее популярные направления. В последнее время модными стали нестандартные места - деревянные домики в лесу, старинные замки, приморские коттеджи. Попробуйте что-то новое, и ваш отпуск надолго подарит хорошие эмоции.

Наслаждайтесь моментом

Каждый из нас, наверное, знает чувство, что едет куда-то и хочет увидеть абсолютно все "важные" туристические достопримечательности. И забывает о самом главном - наслаждаться моментом. Что ж, попробуйте побаловать себя посещением джазового концерта, медитации или просто веселого мероприятия в городе, в который вы приехали на отдых, не спеша никуда… никуда.

Спонтанность

Если вы привыкли планировать поездку детально, начиная от выхода из дома и заканчивая возвращением в квартиру, чуть ли не минута в минуту, то попробуйте поменять стратегию и действуйте спонтанно. Возможно, такой вид путешествий принесет больше положительных эмоций и ярких впечатлений.

"Не сезон"

Правда состоит в том, что период "межсезонья" предлагает не только более дешевое жилье и билеты на дорогу, но также больше тишины, покоя и возможность увидеть место, выбранное для отдыха, с другой стороны. Ведь на улицах не будет огромных толп других туристов.

Не используйте гаджеты

Сейчас жизнь без гаджетов кажется нереальной. Но для того, чтобы полностью насладиться отдыхом, нужно на время забыть о телефоне или планшете. Это позволит отвлечься от рабочих моментов и полноценно отдохнуть. Позвольте себе провести время без социальных сетей и электронной почты.