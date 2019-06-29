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Жировки белорусов потяжелеют

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  • 29.06.2019, 21:01
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Уже с 1 июля вырастут платежи за горячую воду.

В июле белорусы получат потяжелевшие жировки за июнь, пишет tut.by.

Напомним, с 1 июня в Беларуси повысили субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и обогрев воды. Они выросли с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал. Экономически обоснованный тариф на эти жилищно-коммунальные услуги остался на прежнем уровне — 88,99 рубля за 1 Гкал. Это подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 квадратов, в которой прописан 1 человек, в феврале за отопление нужно было заплатить 17,2 рубля. По июньским тарифам за этот же потребленный объем (1,0163 Гкал) нужно заплатить уже 18,78 рубля.

За горячую воду (за 0,4198 Гкал) в феврале в этой же квартире вышло 7,11 рубля. По июньским тарифам выйдет 7,76 рубля.


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