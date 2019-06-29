Как жизнь немецких пенсионеров отличается от белорусских 2 29.06.2019, 21:21

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Оказывается, в Германии есть закон, защищающий работающих пенсионеров.

Моя первая встреча с немецким гражданином Францем Лаутершлагером состоялась лет десять тому в аэропорту Франкфурт-на-Майне, пишет журналист kurjer.info Владимир Амельченя.

Ему была поставлена задача встретить незнакомого человека, прибывшего рейсом из Минска. Со своей задачей он справился и благополучно отвёз меня на автомобиле в город Регенсбург к дочери.

Когда время моего пребывания в Германии закончилось, Францу было поручено отвезти меня в аэропорт и посадить в самолёт на Минск. Он удивил меня своей ответственностью к порученному делу: довёл меня до трапа самолёта, не имея при себе никаких проездных документов.

Через десяток лет я встретился с ним снова. Он по-прежнему трудится на фирме HMS, где выполняет различные поручения.

Господин Франц полон энергии и без ежедневной работы не может. Хотя у него оба коленных сустава искусственные, оперированы оба плечевых сустава, он регулярно ходит в фитнес-клуб, ни одно праздничное мероприятие на фирме не проходит без его участия.

Жить спокойно на пенсии Франц не может, хотя попытку начать жизнь пенсионера он делал.

Достигнув пенсионного возраста, продал свою фирму, купил новый дом в сельской местности и переехал туда вместе с женой-пенсионеркой. Каждый год они ездили в длительные морские путешествия, спокойно жили в своё удовольствие. Но радости такая жизнь господину Францу не приносила. И он снова пошёл на работу.

Жизнь работающего пенсионера

Оказывается, в Германии есть закон, защищающий работающих пенсионеров. Система занятости называется Minigob. Согласно ей работник-пенсионер не должен получать зарплату в месяц больше 450 евро. С этих денег он не платит никаких налогов и страховок. Хотя работодатель вносит за него взносы по социальным страховкам. Таким образом, работающий пенсионер, получающий в месяц не более 450 евро, социально защищён.

Если средняя зарплата за месяц в течение года превысит 450 евро, например, работодатель расщедрится и выплатит вознаграждение к Рождеству, то работнику Minigob придётся выплачивать все виды налогов.

Системой занятости Minigob иногда пользуются работники не только пенсионного возраста. Они могут работать полный трудовой день, платить все страховые взносы, в свободное время работать на второй работе, но за это получать вознаграждение не более 450 евро, не оплачивая страховые взносы. Такая дополнительная работа должна быть только одна. Если работник имеет две и больше таких работ, то он будет платить из своего суммарного заработка полностью все страховые взносы.