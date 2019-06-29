О белорусских рекрутах 1 Юлия Сивец

29.06.2019, 21:44

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Скандальный «закон об отсрочках» сделает белорусскую армию еще более «совковой».

В «палате представителей» приняли закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». На простом языке это означает, что меняются правила для призывников. В белорусском варианте это означает, что будет только хуже. Ведь ничего хорошего в белорусской «палате представителей» за последние 20 лет не приняли.

Нашим парням можно только посочувствовать. Ситуацияув них даже хуже, чем у пенсионеров, которым повысили пенсионный возраст. Мало того, что белорусская армия -далека от идеала. Это вам не NATO с их одеждой, едой и бытовыми условиями для солдат.

Хуже белорусской армии может быть только российская, ведь последняя еще и в военных сомнительных операциях участвует. К сожалению, белорусская армия до сих пор остается «совковой». Отсюда и дедовщина, и попытки самоубийства...

Так вместо того, чтобы как-то реформировать армию, сделать ее действительно белорусской, появляется закон, который сделает армию еще более «совковой» и непопулярной. Самое главное в изменениях - это то, что отсрочка на обучение будет предоставляться только один раз. То есть отучился, например, в техникуме, а в университет можно только после службы в армии.

То же самое касается и магистратуры, и аспирантуры. Это в Европе после университета можно заниматься научной деятельностью. А в Беларуси - нет. В Беларуси сначала кирзовые сапоги поноси год, а потом уже можешь изучать, как спасти человечество от раковых заболеваний. Член «постоянной комиссии по национальной безопасности» Игорь Мартынов ничего плохого в возможных изменениях не видит. Мол, можно взять академический отпуск. Конечно, ничего плохого. Подумаешь, самые плодотворные времена для молодого человека, которые могли бы пойти на обучение, пойдут на армию, которая, самое неприятное, от потенциального агрессора не факт, что и защитит.

Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»