Легкие фильмы перед сном, чтобы расслабиться и поднять настроение 3 29.06.2019, 21:55

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Несколько фильмов с простыми, но увлекательными историями.

«Бестолковые» — 1995 — Clueless

Шер Хоровиц (главная героиня фильма) — одна из самых утешительных рассказчиков всех времен, пишет сайт vibee.media. Независимо от того сколько раз вы смотрели этот фильм, весело смотреть на то, как Шер превращается из избалованного ребенка Беверли-Хиллз в зрелую женщину.

«Последний отпуск» — 2006 — Last Holiday

Этот комедийный фильм о женщине (королеве Латифе). Она решила отвязно отдохнуть, после того как узнала свой диагноз и то, что жить ей осталось всего несколько месяцев. Смешные ситуации и приятная атмосфера согреют вас перед сном. Разве не это лучшее чувство?

«Энни» — 1982 — Annie

Возможно, вы думаете, что мюзиклы не являются лучшим средством для успокоения перед сном, но это зависит от типа мюзикла. Этот очаровательный мюзикл по мотивам комического персонажа Little Orphan Annie содержит множество запоминающихся песен и приятных танцевальных номеров. В частности запоминается песня «It’s a Hard Knock Life».

«Дневник Бриджит Джонс» — 2001 — Bridget Jones’s Diary

Романтическая комедия, которая заставит смеяться, несмотря на свою предсказуемость. Бриджит полна решимости улучшить себя. Пока она ищет свою любовь, она ведет личный дневник. В нем она рассказывает о веселых событиях с двумя мужчинами, которые ей нравятся. Это отличный британский фильм с блестящим и чрезвычайно забавным исполнением Рене Зеллвегер, которая получила бесчисленные номинации за этот фильм, включая номинацию на премию Оскар.

«Дьявол носит Prada» — 2006 — The Devil Wears Prada

Несмотря на сильные женские роли, фильм по сути является рассказом о морали, предупреждающим об опасностях, с которыми сталкивается женщина, которая позволяет карьерным амбициям мешать семье, друзьям и мужьям. Именно этот фильм запустил Мерил Стрип в голливудскую элиту и показал миру, насколько она талантлива на самом деле.

«Инопланетянин» — 1982 — E.T. the Extra-Terrestrial

Инопланетянин — классический фильм для детей. Это научно-фантастическое приключение, в котором запечатлен тот странный момент в юности, когда мир — место таинственных возможностей (некоторые замечательные, некоторые ужасные), и вселенная кажется чем-то отдельным от того, где живут взрослые.

«Чокнутый профессор» — 1996 — The Nutty Professor

В этой сложной комедии Эдди Мерфи сыграл профессора, который примирился со своим телом и любовью. Если подумать, истинный смех прямо перед сном — это просто замечательно. Просмотрев этот фильм, вы получите лучший сон в своей жизни. Спасибо, Эд!

«500 дней лета» — 2009 — 500 Days of Summer

Фильм с простейшим сюжетом, история любви «мальчик встречает девочку». Дополняется фильм восхитительной игрой Зуи Дешанель и Джозефа Гордона-Левитта. Наблюдая за этим игристым, ярким фильмом, у вас появится удивительное настроение. Приятные мечты и глубокий сон, гарантированы!

«Золото дураков» — 2008 — Fool’s Gold

Все действия американского романтического приключенческого фильма происходят на фоне великолепных пейзажей. Вместе с гипнотическим голосом Мэтью МакКонахи погрузят вас в состояние “дзен”. «Золото дурака» — это фильм, похожий на езду в кабриолете солнечным днем.