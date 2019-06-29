«Власть защищает интересы крупного бизнеса, а как же мы, труженики?» 3 29.06.2019, 22:13

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Фото: media-polesye.by

Что происходит на продовольственных рынках в регионах.

Столин. Улица Дзержинского. На тротуаре у бетонного забора, за которым находится территория продовольственного рынка, сидят на стульчиках пять человек: молодой мужчина и четыре женщины, три из них – пенсионного возраста. Продают овощи и ягоды, пишет Медиа-Полесье.

– Почему не на рынке, а у забора? – спрашивают журналисты.

– Рынок работает только три дня в неделю: в среду, субботу и воскресенье, – почти в один голос отвечают торговцы.

Фото: media-polesye.by

И это в разгар сезона, когда в садах и огородах массово созревает урожай овощей и ягод! Чтобы подтвердить информацию, журналисты попытались найти на входе в рынок информацию о режиме его работы. Нет её. Да и сам рынок никак не обозначен. Нет никакой вывески. Только запрещающая надпись на стене продовольственного магазина.

Фото: media-polesye.by

– А где продавать выращенный урожай в остальные четыре дня?

– Единственная точка, где ещё разрешается торговля сельхозпродукцией, это на улице Терешковой. Но там не более десяти торговых мест. И они постоянно заняты, – отвечают торговцы. – Вот и сидим под забором, ждём, когда милиция или санстанция придёт протоколами нас пугать.

Идём в Центр гигиены и эпидемиологии

Если рынок работает лишь три дня в неделю, а других мест для организации законной торговли излишками сельхозпродукции нет, то где человеку продать выращенный урожай? К чему тогда угрозы составления протоколов за торговлю в неустановленном месте? С таким вопросом журналисты обратились в Столинский районный центр гигиены и эпидемиологии. Их собеседниками были заведующий отделением гигиены Анатолий Гайкевич и недавно назначенный на должность главного санитарного врача района Антон Маджаро.

После прочитанной журналисту лекции о том, какой вред для здоровья человека может привести торговля в неустановленных местах, последовал звонок Анатолия Гайкевича ответственным работникам филиала «Столинзаготпромторга» Столинского райпо, в структуру которого входит продовольственный рынок на улице Дзержинского.

Выясняется, что на бумаге режим работы рынка существует. Торговать можно не три раза в неделю, а целых пять. Кроме понедельника и четверга.

Только вот народ об этом ничего не знает!

Что же делать, как же быть? Народ подскажет

И для производителей сельхозпродукции, и для её покупателей лучший вариант сбыта овощной и фруктово-ягодной продукции – это развитие сети мини-рынков, говорят торговцы. Причём, не на задворках города, а в спальных районах, рядом с продовольственными магазинами, в шаговой доступности для покупателя. Так, как это делают в соседнем Пинске, других городах. Приходит человек в магазин за хлебом-молоком, а заодно свежих ягод-овощей на мини-рынке купит.

Фото: media-polesye.by

Некоторые скромные подвижки в этом направлении наблюдаются и в Столине. Сегодня устройство нескольких торговых мест ведётся у магазина «Берёзка» на улице Интернациональной. Как рассказали журналистам в данном торговом объекте, коллективное обращение на этот счёт в райисполком направили граждане, ранее торговавшие у магазина прямо с земли. Им надоело бегать от милиции, и они поставили перед властью вопрос о создании надлежащих условий для торговли.

На место выезжала специальная комиссия, изучила ситуацию и выдала владельцам «Берёзки» разрешение на сооружение под стеной магазина навеса, столов и скамеек для желающих торговать сельхозпродукцией. Работы эти сейчас как раз выполняются.

Вот вам и «Купляйце беларускае»

То, что стало возможным возле «Берёзка», можно легко и с размахом реализовать возле вещевого рынка на улице Садовой, говорят столинские овощеводы.

Место для торговцев овощами желанное. Но торговать приходится с оглядкой.

– Приезжаем в конце рабочего дня. Раньше никак нельзя, – рассказывают они. – Потому что из магазинов тут же поступают звонки в райисполком, оттуда приезжает представитель и прогоняет нас. А всё из-за того, что мы продаём свой товар дешевле, чем в магазинах. Власть защищает интересы крупного бизнеса. А как же мы, простые труженики? – возмущается народ. - Напишите, что мы просим председателя райисполкома Григория Протосовицкого обратить на нас внимание, создать в городе условия для торговли овощами. Городу нужны мини-рынки, а у покупателя должен быть выбор.