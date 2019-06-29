закрыть
29 июня 2019, суббота, 23:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Тбилиси на «Марше свободы» требуют отставки главы МВД Грузии

  • 29.06.2019, 22:23

В марше принимают участие активисты и оппозиционные политические партии.

В Тбилиси на проспекте Руставели проходит "Марш свободы". Участники требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, пишет liga.net.

В шествии принимают участие лидеры Единого национального движения и Европейской Грузии и их сторонники.

10 дней назад, 20 июня, на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

После протестов спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке.


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич