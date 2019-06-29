В Тбилиси на «Марше свободы» требуют отставки главы МВД Грузии 29.06.2019, 22:23

В марше принимают участие активисты и оппозиционные политические партии.

В Тбилиси на проспекте Руставели проходит "Марш свободы". Участники требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, пишет liga.net.

В шествии принимают участие лидеры Единого национального движения и Европейской Грузии и их сторонники.

10 дней назад, 20 июня, на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

После протестов спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке.