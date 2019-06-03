Меркель заявила о продолжении работы правящей коалиции в Германии 3.06.2019, 7:48

Канцлер ФРГ отреагировала на отставку главы социал-демократов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в своем заявлении после ухода в отставку главы Социал-демократической партии Германии Андреа Налес (Andrea Nahles) объявила о том, что коалиция блока ХДС/ХСС с социал-демократами продолжит свою работу, сообщает dw.com.

"Мы продолжим работу в правительстве со всей серьезностью и, главное, с осознанием своей ответственности", - заявила она в воскресенье, 2 июня. Оппозиция в лице правопопулистов из "Альтернативы для Германии" и Левой партии требует новых выборов в бундестаг после ухода Налес.

"Она - социал-демократ всем сердцем и душой, вот что можно сказать. И, как мне кажется, у нее прекрасный характер", - отозвалась Меркель о Налес.

Преемница Меркель на посту главы христианских демократов Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) также выразила свою поддержку коалиции. "Сейчас не время тактических партийных инсинуаций. Мы продолжаем поддерживать "большую коалицию", - подчеркнула она.

Заявление Налес об уходе с постов председателя партии и фракции СДПГ в бундестаге было опубликовано во вторник. "Обсуждения внутри фракции и многочисленные партийные отзывы дали мне понять, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет", - заявила Налес. В грядущие понедельник и вторник она разъяснит свою позицию коллегам по партии, сначала в правлении СДПГ, а потом в парламентской фракции партии.

Андреа Налес была избрана председателем СДПГ в апреле 2018 года. Фракцию в бундестаге она возглавляла с сентября 2017 года. На прошедших выборах в Европарламент СДПГ показала рекордно низкий результат, впервые после окончания Второй мировой войны оказавшись на третьем месте по итогам общереспубликанского голосования. Социал-демократы набрали 15,8 процента голосов и уступили не только блоку ХДС/ХСС, но и партии "Союз 90"/"Зеленые". "Результаты слишком разочаровывающие", - заявила тогда Налес.